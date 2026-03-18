La Universidad del Chubut suma carreras y fortalece su presencia en Esquel

En el marco de una recorrida por la cordillera, la rectora de la Universidad del Chubut, Marcela Freytes Frey, visitó Esquel y destacó el crecimiento de la oferta académica y la incorporación de nuevas carreras para el ciclo lectivo 2026.

“Muy contentos, vinimos porque ayer fue la bienvenida a los nuevos estudiantes de este ciclo lectivo y hemos abierto dos carreras nuevas de la Escuela de Producción”, expresó. En ese sentido, detalló que se trata de Redes de Telecomunicaciones —en formato virtual— y la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables, que se dicta por primera vez.

Sobre la respuesta de los estudiantes, remarcó: “Tuvimos 41 inscriptos en la de Redes y 61 en Energías Renovables, que para los números históricos de esa escuela es un montón, y nos da la pauta de que elegimos una oferta que era necesaria”.

Freytes también valoró el crecimiento de la sede local y el trabajo articulado con el municipio: “Vemos que hay mucha vida en esta extensión áulica que ha crecido un montón, que todo el trabajo del equipo local, en mucha sinergia con el municipio y con los actores de acá de Esquel, viene dando sus frutos”.

En paralelo, adelantó que se pondrá en marcha una nueva capacitación en cuidados para adultos mayores. “Era un pedido del municipio de hace más de un año y se pudo lograr el financiamiento. Es una capacitación que siempre se hace gratuita para no tener barreras de accesibilidad y profesionalizar el rol de cuidado”, explicó.

Respecto a la ampliación de la oferta, indicó que varias carreras ya cuentan con ciclos de licenciatura en la ciudad, como Enfermería, Terapia Ocupacional y Acompañante Terapéutico, mientras que otras, como Redes de Telecomunicaciones, podrían avanzar en ese sentido tras las primeras cohortes.

Además, subrayó el avance de modalidades más flexibles: “Hemos empezado algunas carreras en formato a distancia, no 100% a distancia, pero con toda la parte más conceptual a distancia para favorecer la accesibilidad de las personas que trabajan o tienen familia a cargo”.

La rectora sostuvo que uno de los ejes centrales es ampliar el acceso a la educación superior en toda la provincia: “La posibilidad de hacer carreras a distancia permite que, sin irse de sus localidades, puedan estudiar. Le da mucha más llegada a la educación universitaria a chicos y chicas del interior, que es el sentido de la universidad provincial”.

Finalmente, destacó los niveles de permanencia y egreso: “Estamos viendo que la gente de acá no solo inicia sino que termina, que es el gran desafío de la universidad".

R.G.