Trevelin: confirman la suspensión de la Fiesta de San Patricio

A través de un comunicado oficial, las autoridades locales y la organización del evento confirmaron la suspensión de la Fiesta de San Patricio. La celebración, que buscaba reunir a vecinos y turistas bajo la consigna de "brindar, compartir y vivir Trevelin", no se llevará a cabo según lo estipulado.

El evento debía realizarse en el predio de Patagonia Bush Pilots, un espacio destinado a la congregación de público para este tipo de festividades regionales. El cronograma original marcaba una duración de cinco horas, comenzando por la tarde y finalizando a las 22:00 hs.



Hasta el momento, no se han informado los motivos específicos de la cancelación ni si se prevé una reprogramación de la fecha en el corto plazo.





M.G