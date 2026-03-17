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Por Redacción Red43

Trevelin: confirman la suspensión de la Fiesta de San Patricio

La Municipalidad de Trevelin anunció la cancelación de la fiesta programada en el predio de Patagonia Bush Pilots. Por el momento no se informó una nueva fecha para el evento.
Por Redacción Red43

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A través de un comunicado oficial, las autoridades locales y la organización del evento confirmaron la suspensión de la Fiesta de San Patricio. La celebración, que buscaba reunir a vecinos y turistas bajo la consigna de "brindar, compartir y vivir Trevelin", no se llevará a cabo según lo estipulado.

 

El evento debía realizarse en el predio de Patagonia Bush Pilots, un espacio destinado a la congregación de público para este tipo de festividades regionales. El cronograma original marcaba una duración de cinco horas, comenzando por la tarde y finalizando a las 22:00 hs.

Hasta el momento, no se han informado los motivos específicos de la cancelación ni si se prevé una reprogramación de la fecha en el corto plazo.


M.G

 

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