Atención: reempadronamiento de partidos políticos en Chubut

El Secretario Electoral Permanente de Chubut Alejandro Tullio,mantuvo una reunión informativa con apoderados de partidos políticos, con el objetivo de comunicar y explicar la modalidad de control de la actividad partidaria y de los procesos electorales.

El evento tuvo lugar este jueves, en la sala de plenario de la Legislatura provincial, y participaron apoderados de partidos políticos de toda la provincia (provinciales, municipales y distritales), tanto de manera presencial como a través de la plataforma meet.La utilización de esta herramienta comunicativa,permitió que apoderados de distintos puntos de Chubut tuvieran la posibilidad de evacuar dudas, generando así un ida y vuelta enriquecedor para todos los participantes.

En el marco del encuentro se les entregó un memorando que tiene por objeto informar a todas las agrupaciones políticas en la Provincia del Chubut sobre el proceso de reempadronamiento obligatorio dispuesto por la Resolución SEP N° I-02/2026, dictada en el marco de la implementación de la Ley XII N° 23 — Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Reempadronamiento de partidos políticos

El reempadronamiento es un proceso de regularización institucional y administrativo de carácter obligatorio.La vigencia plena de la personería jurídico-política, y el acceso a los recursos del Fondo Partidario Permanente quedan condicionados a su cumplimiento dentro del plazo establecido.

La solución tecnológica que permite digitalizar la totalidad del procedimiento fue desarrollada íntegramente por el equipo de tecnología de la Secretaría Electoral Permanente.

La Secretaría pondrá a disposición de todas las agrupaciones políticas —con especial énfasis en los partidos de menor envergadura organizativa— asistencia técnica gratuita para la confección y carga de la documentación con el propósito de minimizar el peso administrativo sobre las agrupaciones políticas, digitalizando la totalidad del procedimiento a través del Portal Electoral.

Los partidos políticos deberán inscribirse entre el 1°y el 15 de abril del corriente año. Ante dudas y consultas, quedará disponible toda la información en www.electoralchubut.gob.ar