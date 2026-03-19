La Legislatura de Chubut instituyó el "Día de las mujeres y niñas que viven con VIH"

La Legislatura del Chubut sancionó en la sesión de este jueves una ley que declara el “Día Provincial de las mujeres y niñas que viven y conviven con HIV”, que será el tercer miércoles del mes de marzo. La iniciativa de la diputada de Despierta Chubut Sandra Willatowski salió aprobada con los votos de los 24 diputados presentes al momento de la votación.



Al presentar el proyecto, Willatowski explicó que la ley tiene como objetivo “visibilizar una realidad que muchos años estuvo atravesada por el silencio, el estigma y la discriminación”.



Y, frente a esto, busca “promover la sensibilización social, reconocer derechos y derribar prejuicios”.



La ley establece que en esa fecha -el tercer miércoles de marzo-, que quedará incorporada al calendario escolar, las escuelas de Chubut promoverán jornadas de reflexión y actividades pedagógicas para concientizar sobre el VIH. A su vez, el área de Salud deberá promover acciones de sensibilización y difusión sobre esta enfermedad.



Willatowski reparó desde la banca en que “a más de cuatro décadas del inicio de la pandemia, el VIH sigue representando no solo un desafío sanitario sino también un desafío cultural y social. Este proyecto reconoce que determinadas desigualdades sociales impactan de manera particular en algunos grupos. Y visibilizar es avanzar hacia una mayor igualdad”.



“Las mujeres y las niñas enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad frente al virus; muchas veces acceden al diagnóstico en un contexto de desigualdades estructurales muy importantes y con el peso del estigma social. Estos prejuicios no siempre recaen del mismo modo sobre los varones”, comparó la diputada, quien mencionó que el proyecto fue pensado con perspectiva de género.



Convenios



En otro orden, los diputados aprobaron, con una amplia mayoría, un convenio marco de colaboración entre el Colegio de Escribanos del Chubut y el Ministerio de Gobierno, elaborado con el propósito de agilizar las gestiones y el acceso de la ciudadanía a trámites.



Permite realizar trámites en forma digital, sin que las partes se vean en la necesidad de trasladarse a una dependencia en forma presencial.



Además, salió aprobado un convenio de asistencia técnica y cooperación entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la fundación Rewilding, que persigue los objetivos de promover la conservación de la biodiversidad, la investigación científica, el turismo sostenible y la seguridad de los visitantes.



Finalmente, los diputados aprobaron un convenio marco de colaboración entre la Federación Chubutense de Bomberos, la Federación de Cooperativas y el Gobierno Provincial por el cual se crea un fondo voluntario que aportarán los usuarios para financiar los cuarteles de bomberos.



La medida del Ejecutivo Provincial es impulsada para hacer frente al desfinanciamiento de los cuarteles que trajo como consecuencia una medida del Gobierno Nacional, que impide cobrar la tasa a través de las prestatarias de servicios.



Con esta legislación, los usuarios podrán hacer un aporte voluntario que le permitirá a los Bomberos contar con los recursos necesarios.







M.G