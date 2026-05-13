10° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelLa Hoya
13 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Temporada 2026: La Hoya habilitó la venta de pases para residentes de Esquel y Trevelin

El trámite es completamente online a través de la web oficial del centro de esquí. Quienes acrediten residencia podrán completar la gestión y retirar sus pases a partir del próximo lunes 18 de mayo en la terminal de ómnibus.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la temporada invernal cada vez más cerca, el Centro de Actividades de Montaña La Hoya anunció la apertura de la venta de pases exclusivos para residentes de Esquel y Trevelin. La propuesta busca que los vecinos de la zona aseguren su lugar en las pistas para este 2026 con una modalidad de gestión ágil.

 

El beneficio está destinado a aquellas personas que cuenten con una residencia permanente mínima de seis meses en alguna de las dos localidades, condición que deberá ser acreditada mediante el DNI u otra documentación oficial según los términos y condiciones de la preventa.

 

Paso a paso: cómo gestionar el pase

 

El proceso de adquisición es 100% digital en su etapa inicial, siguiendo estos pasos:

 

  1. Ingreso: Acceder al sitio web oficial residentes.skilahoya.com.

     

  2. Formulario: Completar los datos personales y cargar la documentación requerida.

     

  3. Aprobación: Una vez que la solicitud sea validada, el usuario recibirá por correo electrónico un contrato.

     

  4. Firma y Pago: El contrato debe imprimirse y firmarse para ser presentado al momento del pago.

     

Retiro y puntos de venta

 

A partir del próximo lunes 18 de mayo, los residentes que hayan completado el trámite online podrán acercarse a la Boletería 8 de la Terminal de Ómnibus de Esquel.

 

El horario de atención será los días lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas. Es indispensable presentarse con el contrato firmado y las copias de los DNI de los titulares de los pases para finalizar la operación y retirar la tarjeta física.

 

Desde la montaña recordaron que, antes de iniciar el trámite, los interesados deben revisar los requisitos detallados en las condiciones de compra disponibles en la web oficial para evitar demoras en la aprobación.


M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Demoraron a un hombre tras un episodio de exhibicionismo en el Bar Argentino
2
 Marcha en defensa de la educación pública en Esquel
3
 Atención Esquel: un corte de luz afectará parte de la ciudad este jueves
4
 QEPD: Raúl Aníbal "Pininiqui" Vazquez
5
 Auxiliares de Educación: el Gobierno acordó una nueva pauta salarial con UPCN y ATE
1
 Convocan a una reunión informativa sobre autismo en la Residencia Deportiva
2
 Comodoro Rivadavia: tres encapuchados robaron 33 millones de pesos de un Pago Fácil
3
 Sexo en el avión: la defensa de la mujer detenida desmiente el hecho y denuncia una "vida destruida"
4
 Temporada 2026: La Hoya habilitó la venta de pases para residentes de Esquel y Trevelin
5
 Ciencia en Chubut: investigan cómo transformar residuos industriales en productos de alto valor
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -