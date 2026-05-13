Temporada 2026: La Hoya habilitó la venta de pases para residentes de Esquel y Trevelin

Con la temporada invernal cada vez más cerca, el Centro de Actividades de Montaña La Hoya anunció la apertura de la venta de pases exclusivos para residentes de Esquel y Trevelin. La propuesta busca que los vecinos de la zona aseguren su lugar en las pistas para este 2026 con una modalidad de gestión ágil.

El beneficio está destinado a aquellas personas que cuenten con una residencia permanente mínima de seis meses en alguna de las dos localidades, condición que deberá ser acreditada mediante el DNI u otra documentación oficial según los términos y condiciones de la preventa.

Paso a paso: cómo gestionar el pase

El proceso de adquisición es 100% digital en su etapa inicial, siguiendo estos pasos:

Ingreso: Acceder al sitio web oficial residentes.skilahoya.com. Formulario: Completar los datos personales y cargar la documentación requerida. Aprobación: Una vez que la solicitud sea validada, el usuario recibirá por correo electrónico un contrato. Firma y Pago: El contrato debe imprimirse y firmarse para ser presentado al momento del pago.

Retiro y puntos de venta

A partir del próximo lunes 18 de mayo, los residentes que hayan completado el trámite online podrán acercarse a la Boletería 8 de la Terminal de Ómnibus de Esquel.

El horario de atención será los días lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas. Es indispensable presentarse con el contrato firmado y las copias de los DNI de los titulares de los pases para finalizar la operación y retirar la tarjeta física.

Desde la montaña recordaron que, antes de iniciar el trámite, los interesados deben revisar los requisitos detallados en las condiciones de compra disponibles en la web oficial para evitar demoras en la aprobación.





M.G