Hantavirus en Corcovado: detectan un caso en una mujer de 57 años con 16 contactos estrechos

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, confirmó la detección de un caso de hantavirus en la localidad de Corcovado. Se trata de una mujer de 57 años, residente de la zona, quien presenta una evolución favorable según el último reporte oficial.

Desde la cartera sanitaria provincial se informó que 16 contactos estrechos de la paciente se encuentran cumpliendo aislamiento preventivo. Este grupo, compuesto por familiares directos y personas del entorno, es monitoreado de forma continua por equipos especializados de salud.

Tras la confirmación del caso se activó el protocolo provincial de respuesta coordinada. La intervención incluye a los equipos de Epidemiología de diversos hospitales, Salud Ambiental, Salud Mental y Laboratorio, quienes garantizan el seguimiento clínico y ambiental del evento.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. Es fundamental sellar orificios en puertas, paredes y cañerías para impedir el ingreso de animales a las viviendas y mantener el pasto corto en los alrededores.

La higiene de superficies debe realizarse con una solución de una parte de lavandina por nueve de agua, dejando actuar el producto por 30 minutos. Se aconseja ventilar ambientes cerrados y vehículos en desuso durante al menos media hora antes de ingresar.

La enfermedad se transmite por inhalación de aerosoles cargados de virus provenientes de heces u orina de roedores. Los síntomas iniciales incluyen fiebre de 38 grados, dolores musculares, cefalea y náuseas. Ante cualquier sospecha, se debe recurrir de forma inmediata al centro sanitario más cercano.