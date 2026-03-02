13°
Lunes 02 de Marzo de 2026
Ignacio Torres inaugura el ciclo legislativo 2026 con un fuerte eje en la gestión y la economía

El gobernador del Chubut encabezará la apertura del 54º período de sesiones ordinarias en una jornada marcada por anuncios clave en materia de infraestructura, producción y ordenamiento fiscal. 
La Legislatura del Chubut desarrolla este lunes una intensa actividad parlamentaria dividida en tres momentos fundamentales para la vida institucional de la provincia. La jornada comenzó por la mañana con la sesión preparatoria, instancia en la que se definieron las autoridades del cuerpo legislativo y se aprobó el cronograma de trabajo para el resto del año. En este contexto inicial se formalizó además el recambio de bancas en el Frente de Izquierda, con la asunción de Juan Aquino.

 

El evento central tiene lugar al mediodía con el mensaje anual del gobernador Ignacio Torres ante el plenario de diputados, funcionarios, intendentes y representantes de diversos sectores productivos. El mandatario provincial centra su exposición en un balance detallado de su gestión, haciendo especial hincapié en las metas alcanzadas en educación, salud y el plan de infraestructura pública. Asimismo, el discurso aborda de forma profunda la situación económica, tanto el impacto del escenario nacional como el estado financiero y administrativo de la administración chubutense.

 

Entre los puntos más destacados de la agenda legislativa que el Ejecutivo impulsa se encuentran proyectos estratégicos como la reforma de la política pesquera y el fomento a la actividad hidrocarburífera mediante incentivos para la explotación convencional. También se incluye el tratamiento del acuerdo con Vialidad Nacional para la construcción de la autovía entre Rawson y Trelew y la ratificación del pacto fiscal con los municipios. La actividad concluye por la tarde con la primera sesión ordinaria del año, donde se debatirán las iniciativas que ya cuentan con dictamen de comisión, marcando así el inicio formal del debate parlamentario en la provincia.

 

 

 

 

