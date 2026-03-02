Esquel proyecta un nuevo parque y apuesta a espacios para toda la familia

La secretaria de Espacios Verdes de Esquel, Carolina Lemir, adelantó que el municipio avanza en nuevos proyectos y confirmó la creación de un parque en la ciudad.

“Nosotros ya estamos trabajando en otros espacios públicos, próximamente se va a anunciar, pero viene un parque, que ya no es una plaza, es un parque, con todo lo que eso conlleva, así que estamos más que entusiasmados”, expresó.

Lemir explicó que las experiencias recientes dejaron aprendizajes sobre el uso de los espacios públicos y la importancia de adaptarlos a la comunidad. “Este espacio nos enseñó un montón de cosas, porque por más que uno se forma, estudia y trabaja en esto, es re importante tener en cuenta las características del lugar y la comunidad de niños, por ejemplo, en este caso”, señaló.

En ese sentido, destacó que el uso de los espacios no se limita a los más chicos. “Descubrimos, por ejemplo, que muchos adultos quieren jugar. De hecho, vimos algunos cuantos arriba de la nave viajera”, comentó, y remarcó que la propuesta es ampliar la oferta: “Que no sea solo limitado a un cierto rango etario, tratar de tener una oferta más amplia, donde podemos jugar en familia”.

La funcionaria dejó además un mensaje vinculado al cuidado y la convivencia en la recién inaugurada Plaza del Cielo. “Quiero dejar un mensaje positivo y apelar a la conciencia colectiva”, sostuvo, al señalar que el acompañamiento de los adultos es clave para enseñar a los menores a utilizar y preservar los espacios. “Usalo, pero cuidalo, de esta manera, ayuda un montón”, afirmó, incluyendo también el cuidado respecto a los residuos.

“Lo lúdico no tiene edades”, enfatizó, aunque aclaró que es importante respetar el uso adecuado de los juegos diseñados para niños.

Finalmente, Lemir subrayó el impacto social de estos proyectos. “Me parece que es re importante entender que el espacio público puede llegar a mejorar de manera muy directa y rápida la calidad de vida cotidiana de los habitantes que viven en esa comunidad, en este caso Esquel”, afirmó. Y concluyó: “El espacio público tiene un poder enorme. Son pequeñas cosas que mejoran notablemente nuestra calidad de vida. Por eso dije en el discurso que vamos por más. Vamos por más y hay que aprender a usarlo y entre todos tenemos que cuidarlo”.

R.G.