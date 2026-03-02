El Silver Whisper se despidió de las costas de Chubut en una temporada de lujo

El muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn fue escenario este lunes del último arribo de la temporada para el Silver Whisper, una embarcación de alta gama reconocida internacionalmente por sus servicios de lujo y atención personalizada. El buque amarró a primera hora de la mañana procedente de Montevideo, Uruguay, transportando a cientos de turistas y tripulantes que disfrutaron de los atractivos de la zona antes de que la nave retome su curso hacia las Islas Malvinas durante la noche.

Esta escala final representa un hito positivo para la conectividad marítima local, reforzando la estrategia impulsada por el gobernador Ignacio Torres para posicionar al sistema portuario como un eje central del desarrollo económico. El movimiento generado por estas embarcaciones no solo potencia la proyección internacional de Chubut, sino que dinamiza el empleo y la actividad comercial vinculada al turismo receptivo.

En sintonía con la intensidad de la agenda portuaria, las autoridades confirmaron un cambio en el cronograma inmediato debido a las condiciones meteorológicas. El crucero Marina adelantó su llegada para este martes, demostrando la capacidad de respuesta logística de la Administración Portuaria para garantizar la seguridad de la navegación y la continuidad del flujo de visitantes en la región. El trabajo conjunto entre el sector público y privado permite que la provincia mantenga un ritmo sostenido en este circuito estratégico del hemisferio sur.

E.B.W.