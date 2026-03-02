La lucha contrarreloj que salvó a un ejemplar de delfín de una muerte segura

La Red de Fauna Costera de Chubut informó este sábado el hallazgo de un delfín común varado en Puerto Pirámides, en un sector previo a Playa Piedra Guacha. El aviso se registró cerca de las 10, aunque se estima que el hecho ocurrió entre las 8 y las 9 de la mañana.

Tras recibir la alerta, personal de la Red se trasladó de inmediato al lugar junto al guardafauna Marcelo Franco. Al llegar, verificaron que el animal ya estaba siendo asistido por un grupo de jóvenes que se encontraban en la zona.

Según la evaluación inicial, el ejemplar presentaba buen estado físico general, aunque mostraba signos de estrés derivados del varamiento. Se considera que la situación podría haberse originado en una maniobra de huida ante la posible presencia de un depredador.

Una vez identificada la especie, se resolvió proceder con su devolución al mar de manera asistida. De acuerdo con el protocolo del Programa de Varamientos de Cetáceos, se indicó ingresar al agua hasta la altura de la cadera, mantener silencio y sostener al animal con el espiráculo fuera del agua durante un período de entre 15 y 30 minutos, hasta que recuperara estabilidad y pudiera nadar por sus propios medios. Fue una lucha contrarreloj para poder salvarlo de una muerte segura.

Gracias al accionar coordinado entre los jóvenes presentes y el guardafauna, el delfín logró retomar el movimiento, nadó por sus propios medios y se internó mar adentro. El equipo permaneció en el lugar durante varios minutos para verificar que no regresara a la costa antes de concluir la intervención.

Finalmente, desde la Red destacaron la colaboración y el comportamiento responsable de quienes participaron en la asistencia, y remarcaron la importancia de actuar con calma y respeto en este tipo de situaciones para resguardar la vida del animal.