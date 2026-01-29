17°
Jueves 29 de Enero de 2026
29 de Enero de 2026
Toda la ternura de los pingûinos de Magallanes, en un nuevo streaming del Conicet

Seguirá la temporada reproductiva que se podrá seguir a través de You Tube. Esta nueva investigación revelará secretos de la especie.
El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming que genera pura ternura debido a que los protagonistas en esta oportunidad son los pingüinos de Magallanes. Dicha transmisión se lleva a cabo en la provincia de Chubut y tiene como objetivo seguir toda su temporada de reproductiva.

 

A través de la cuenta de YouTube de Fundación Rewilding Argentina, expertos del CONICET concretan una nueva investigación en busca de conocer los secretos de la reserva de pingüinos.

 

La transmisión se realiza en la Isla Tova, la cual alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de Patagonia Azul, una de las áreas más biodiversas de la costa del Mar Argentino, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

Las autoridades destacan que con la cámara en vivo “se puede observar el corazón de una colonia de pingüinos y seguir toda su temporada de reproductiva”, la cual va desde la construcción del nido y la puesta de huevos, hasta la eclosión y el cuidado de sus pichones.

 

A su vez, suman que este streaming permitirá avanzar con la investigación local sobre conservación, “permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat”.

 

 

