10°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 medio-ambiente
24 de Febrero de 2026
medio-ambiente |
Por Redacción Red43

Se derrite el Glaciar Perito Moreno: en dos meses marcó un retroceso que es récord

Lo dice un estudio del Centro de Interpretación. Se suma a datos anteriores que alarman. Los motivos que generan esta complicada situación con un futuro incierto. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, evidencia un retroceso marcado en su frente norte en los últimos dos meses, según imágenes difundidas por Glaciarium (Centro de Interpretación de Glaciares). El sector del Canal de los Témpanos muestra mayor pérdida de hielo debido a su profundidad. Este fenómeno se suma a datos científicos que confirmaron un retroceso de más de 800 metros entre 2020 y 2024, en un contexto de récord global de temperatura y menor acumulación de nieve en la Patagonia.

 

Las nuevas imágenes difundidas por Glaciarium muestran un cambio impactante en el frente del Glaciar Perito Moreno en apenas dos meses.

 

La comparación visual deja en evidencia una retracción notoria, especialmente en el frente norte, en la zona del Canal de los Témpanos. Allí, la mayor profundidad del lago favorece el desprendimiento de bloques y acelera el retroceso. Lo que antes podía medirse en años, hoy empieza a percibirse en semanas.

 

Las fotografías tomadas por Facundo Albertengo (PNLG - Glaciarium) no sólo muestran caída de hielo, sino un frente más fragmentado y debilitado. La señal es clara: el glaciar más emblemático del país ya no presenta el comportamiento de estabilidad que lo distinguió durante décadas.

 

Aunque el impacto de estos últimos dos meses es el dato más alarmante, la comunidad científica ya había advertido un cambio estructural en el comportamiento del glaciar.

 

Un estudio de científicos argentinos y alemanes confirmó que el frente norte retrocedió 800 metros entre 2020 y 2024. El investigador Lucas Ruiz, del CONICET, explicó que el fenómeno responde al aumento sostenido de temperatura y a la disminución de precipitaciones, tanto en invierno como en verano.

 

"El calentamiento incrementa el derretimiento superficial y reduce la generación de hielo en las zonas altas", señaló el especialista. Esto provoca un adelgazamiento de la lengua glaciar y una menor capacidad de anclaje al terreno, lo que facilita el retroceso.

 

La Organización Meteorológica Mundial informó que 2024 fue el año más cálido registrado a nivel global, con 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales. Ese contexto explica por qué los procesos de pérdida de masa se están acelerando.

 

El retroceso del Perito Moreno no es únicamente un dato turístico o fotográfico. Tiene implicancias directas sobre la regulación hídrica regional.

 

Según la Organización de las Naciones Unidas, entre 2000 y 2023 los glaciares del mundo perdieron en promedio 273 mil millones de toneladas de hielo por año. Esa pérdida impacta en el nivel del mar y en la disponibilidad futura de agua dulce.

 

El Parque Nacional Los Glaciares concentra cerca del 40% de los glaciares protegidos del país, considerados reservas estratégicas por la Ley Nacional 26.639. Sin embargo, la protección legal no detiene el efecto del calentamiento global.

 

El dato más inquietante es la velocidad. Si en apenas dos meses el frente norte muestra un retroceso visible, la pregunta que surge es cuánto puede cambiar en los próximos años si la tendencia térmica continúa.

 

El Perito Moreno fue durante décadas una excepción dentro de los glaciares patagónicos. Hoy, las imágenes recientes indican que esa excepción podría estar llegando a su fin. La señal es clara y el mensaje, urgente: la crisis climática ya está impactando en uno de los símbolos naturales más importantes de Santa Cruz.

 

Fuente: El Diario Nuevo Día

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
3
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
4
 Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta
5
 Chichita: A los 93 años, el ejemplo de alegría y baile en los talleres de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Medio Ambiente
medio-ambiente |
Por Red43 -
medio-ambiente |
Por Red43 -
Medio Ambiente
medio-ambiente |
Por Red43 -
medio-ambiente |
Por Red43 -
Medio Ambiente
medio-ambiente |
Por Red43 -
medio-ambiente |
Por Red43 -