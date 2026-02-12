Una abuela de 86 años y un hombre de 50 no pudieron escapar del fuego: murieron en un incendio

Un trágico incendio en Trelew dejó como saldo la muerte de dos personas mayores en la madrugada de este miércoles. El siniestro se registró alrededor de las 2:30 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Gangan y Río Negro, y demandó una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios.

El jefe del cuartel, Cristian Otero, informó que el alerta fue dado por vecinos y personal policial que realizaba recorridas preventivas en la zona. “Alrededor de las 2.30 se solicita la presencia de bomberos por un posible incendio de estructura. Al arribo de la primera dotación se comprueba que en el interior de una vivienda, que estaba totalmente cerrada por cuestiones de seguridad y horario, según los vecinos podría haber personas en el interior”, explicó.

Ante esa situación, el personal ingresó rápidamente al inmueble. En el interior lograron rescatar a una mujer de más de 86 años que se encontraba inconsciente en un pasillo. “Se logra rescatar a una persona mayor femenina que, al tratar de salir, queda en un sector de pasillos inconsciente”, detalló Otero. La víctima fue retirada por los bomberos, quienes le practicaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.

Durante la búsqueda de una segunda persona, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años, en el sector donde se habría originado el incendio. “Lamentablemente se encuentra el cuerpo en el lugar donde había sido el origen del incendio, ya fallecido”, confirmó el jefe del cuartel.

La mujer rescatada fue trasladada en código rojo, según indica el jefe de Bomberos. Sin embargo, luego de la entrevista se confirmó su fallecimiento. De esta manera, el incendio dejó como saldo dos víctimas fatales.

En cuanto a las características de la vivienda, Otero aclaró que no se trataba de una casa precaria. “Era una casa de buena construcción, totalmente de materiales sólidos, con varias dependencias, más de tres dormitorios, cocina, comedor, baño y distintos pasillos. El sector afectado fue donde se encontró la víctima”, indicó.

Las causas del incendio son materia de investigación y se trabaja en conjunto con personal policial. “Posiblemente las causas sean accidentales”, adelantó el jefe de bomberos, aunque remarcó que las pericias determinarán el origen exacto del siniestro que enluta a la ciudad en este 2026.

