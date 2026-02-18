Un pesquero chino hundido con un entorno complicado: cómo es el parque acuático donde desapareció Sofía

La búsqueda de la joven buzo Sofía Devries de 23 años en Puerto Madryn tiene como epicentro uno de los sitios más emblemáticos del buceo patagónico: el Parque Submarino Hu Shun Yu 809, un arrecife artificial formado a partir del hundimiento de un pesquero chino en 2017.

Ubicado en aguas del Golfo Nuevo, frente a Punta Cuevas, el lugar combina atractivo turístico, biodiversidad marina y características técnicas que lo convierten en un punto elegido para prácticas avanzadas y certificaciones.

El Parque Submarino Hu Shun Yu 809 nació el 27 de diciembre de 2017, cuando el pesquero chino Hu Shun Yu 809 fue hundido de manera controlada frente a la costa de Puerto Madryn.

La embarcación había sido capturada en 2015 por la Prefectura Naval Argentina por realizar pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva. Tras permanecer más de dos años amarrada en el puerto, se decidió su hundimiento con fines ambientales y turísticos.

El barco, de casi 70 metros de eslora, fue remolcado hasta un sector cercano al Monumento al Indio Tehuelche, en Punta Cuevas. Allí se abrieron esclusas y compartimentos para permitir el ingreso controlado de agua hasta que, a las 11.08 de aquel día, desapareció bajo la superficie ante la mirada de autoridades y vecinos. Hoy descansa apoyado sobre su lateral de estribor, a una profundidad que varía entre 30 y 34 metros, según la marea y el punto de medición. El parque submarino se consolidó como arrecife artificial en 2018 y forma parte del circuito habitual de salidas de buceo en Puerto Madryn.

Con el paso de los años, el casco fue colonizado por especies marinas como erizos, estrellas de mar, anémonas, ascidias y peces de fondo que encuentran refugio en sus estructuras metálicas.

Sin embargo, se trata de un punto recomendado para buzos con experiencia o en instancias de certificación avanzada. La profundidad, la orientación del casco y las condiciones variables de visibilidad pueden incrementar la complejidad de la inmersión.

El ingreso al interior del pecio, además, implica riesgos adicionales: espacios cerrados, sectores sin luz natural y posibles enganches si se levantan sedimentos o se pierde referencia visual.

El sitio se encuentra entre 900 y 1000 metros de la costa, en un sector relativamente reparado del Golfo Nuevo, aunque influenciado por vientos patagónicos y corrientes que cambian con la marea.

Punta Cuevas es uno de los sectores más tradicionales para actividades subacuáticas en la ciudad. Sobre un fondo arenoso y rocoso, con pequeñas restingas, es habitual observar meros, pulpos, estrellas de mar y otras especies típicas del Golfo Nuevo.

A diferencia del pecio, Punta Cuevas ofrece áreas aptas para principiantes y cursos iniciales, lo que la convierte en un punto estratégico para operadoras de buceo.

Puerto Madryn, declarada Capital Nacional del Buceo y las Actividades Subacuáticas, desarrolló en las últimas décadas una infraestructura orientada a este tipo de experiencias, que incluyen arrecifes naturales, naufragios y reservas marinas.

Desde el momento en que se perdió contacto con la joven buzo de 23 años —quien realizaba una práctica para obtener su certificación—, los equipos centraron la búsqueda en el área del Parque Submarino Hu Shun Yu 809 y su perímetro.

El operativo incluye guardacostas, embarcaciones menores, buzos especializados y nadadores de rescate. También se sumaron recursos aéreos para ampliar el radio de rastreo.

Las tareas fueron suspendidas durante la noche por falta de visibilidad y retomadas al día siguiente, condicionadas por el estado del mar y el clima.

La complejidad del entorno —profundidad, estructura metálica y posibles corrientes— es uno de los factores que los especialistas consideran en el despliegue de búsqueda.

El parque submarino, que durante años fue promocionado como uno de los atractivos más innovadores del buceo en la Patagonia, hoy se convirtió en el escenario de un operativo crítico y prioritario.

Mientras la Justicia de Chubut investiga las circunstancias del accidente y se analizan los protocolos aplicados durante la inmersión, el foco continúa puesto en el arrecife artificial del Hu Shun Yu 809.

Allí, en el fondo del Golfo Nuevo, se concentran las esperanzas de encontrar a la joven buzo desaparecida y de esclarecer qué ocurrió en uno de los sitios más icónicos del buceo en Puerto Madryn.