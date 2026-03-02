Impulso a la industria pesquera y reactivación de las exportaciones

Reforma de la ley y transparencia en los permisos

En el marco del inicio de sesiones ordinarias 2026, el gobernador Ignacio Torres anunció el envío de una reforma profunda a la Ley de Pesca de Chubut. El mandatario fue tajante al explicar que los permisos no pueden ser activos financieros para la especulación, sino herramientas de desarrollo. "No vamos a permitir que existan permisos de pesca inactivos mientras nuestra gente necesita trabajo", sentenció Torres, subrayando que la nueva normativa permitirá al Estado recuperar facultades para declarar la caducidad de aquellos permisos que no operen de manera injustificada, asegurando que el recurso sea manejado con absoluta transparencia.

Procesamiento en origen y valor agregado

El gobernador vinculó esta reforma con la necesidad imperiosa de fomentar el valor agregado dentro del territorio provincial. Durante su discurso, enfatizó que la política pesquera tendrá como eje central el procesamiento en plantas locales para evitar la exportación de materia prima sin manufactura. "La riqueza de nuestro mar tiene que dejar beneficios aquí, en nuestras ciudades y para nuestras familias", manifestó el mandatario, destacando que se buscará incentivar a las empresas que decidan reinvertir en capacidad instalada y tecnología dentro de los puertos chubutenses.

Soberanía laboral y competitividad exportadora

Finalmente, Torres resaltó el rol de la Zona Franca como un aliado estratégico para que la industria pesquera gane competitividad en el mercado internacional. Al referirse al impacto social de la actividad, el gobernador puso en valor el esfuerzo de los trabajadores del sector y la importancia de mantener la paz social para alcanzar récords de exportación. El mandatario concluyó asegurando que defender la pesca es un acto de soberanía económica, reafirmando que su gestión será inflexible con quienes intenten evadir sus responsabilidades con el desarrollo de la provincia.

E.B.W.