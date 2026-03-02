El dragado en Comodoro y la infraestructura portuaria como motores del desarrollo regional

Durante la apertura de sesiones en la Legislatura, se anunció una inversión estratégica destinada a recuperar la capacidad operativa de los puertos de la provincia. El foco principal estuvo puesto en el Puerto de Comodoro Rivadavia, donde se confirmó un plan de dragado que permitirá el ingreso de buques de mayor calado. Esta obra es considerada vital para reducir los costos logísticos de las empresas locales, ya que la sedimentación acumulada durante casi dos décadas limitaba severamente las maniobras de exportación. "Cuando se administra con responsabilidad y no se roba la plata, las obras aparecen", enfatizó el gobernador al explicar que el financiamiento para estos trabajos ya está asegurado tras años de postergaciones.

En sintonía con las mejoras de infraestructura, se informó la implementación de un esquema de alivio fiscal que busca mejorar la competitividad de las terminales portuarias frente a otros puntos del país. La intención es que tanto la industria pesquera como el sector energético cuenten con puertos eficientes y costos de exportación reducidos, aprovechando las ventajas operativas de la Zona Franca. Al respecto, el mandatario señaló ante los diputados que "es fundamental tener una ingeniería financiera que nos permita generar anticuerpos para épocas difíciles", argumentando que la modernización de los puertos de Comodoro RIvadavia, Puerto Madryn y Rawson es el paso necesario para que la provincia consolide su perfil exportador de manera sostenible y genere empleo genuino en sus ciudades costeras.

E.B.W.