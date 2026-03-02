Torres en la Legislatura: "Se terminó la estafa que le costó millones a Chubut"

El escenario de la apertura de Sesiones Ordinarias 2026 fue el marco elegido por Ignacio "Nacho" Torres para trazar una línea divisoria entre su gestión y los últimos 20 años de política hidrocarburífera en la provincia. Con un tono firme, el mandatario aseguró que Chubut ha dejado de ser la "caja" de la demagogia nacional para pasar a cobrar lo que su recurso verdaderamente vale en el mercado internacional.

Torres recordó con crudeza el impacto de las políticas extractivas del pasado: "La provincia de Chubut subsidió con su riqueza al resto de la Argentina. Esa estafa nos costó cientos de millones de dólares y el cierre de muchas empresas que hoy ya no están". En este sentido, destacó que la eliminación del "precio sostenible" y de las retenciones en la Ley Bases no fue un regalo, sino el resultado de un frente común entre trabajadores, cámaras empresariales y legisladores de todos los signos políticos.

Sin embargo, el gobernador fue tajante al dirigirse a las empresas petroleras presentes en el recinto. "El decreto que elimina las retenciones no nos da garantía de que ese ahorro fiscal efectivamente se reinvierta en nuestra cuenta", advirtió. Por este motivo, instó a la Legislatura a votar una ley que otorgue herramientas normativas para monitorear el destino de esos fondos. "Gobernar se trata de que los logros tengan el impacto que verdaderamente tienen que tener: más hospitales, más escuelas y más patrulleros, no más dinero retenido por la Nación o fugado de la cuenca", sentenció.

Finalmente, puso como ejemplo la "Mesa de Competitividad Petrolera", un espacio que calificó de inédito donde el Estado, los municipios, los gremios y las operadoras trabajan para ralentizar el declive de una cuenca madura. Bajo este esquema, destacó que se logró un incentivo que viabilizó la reducción del 6% de regalías, asegurando una inversión genuina de más de 205 millones de dólares para el sector.

