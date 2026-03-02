Chubut alcanzó un desendeudamiento histórico y saneó sus cuentas con la Nación

Durante el inicio del ciclo legislativo en Rawson, se presentó el balance financiero de los primeros dos años de gestión, donde se destacó la modificación de la estructura de deuda de la provincia. Según el informe brindado ante los diputados, la relación entre el stock de deuda y los ingresos corrientes pasó del 100% en diciembre de 2023 al 27,5% al cierre del ejercicio 2025. El punto central del anuncio fue la cancelación total de las obligaciones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, una herramienta que el gobierno central utilizó para retener fondos de coparticipación durante los últimos años. Al respecto, se afirmó que "por primera vez en muchos años, la provincia de Chubut no le debe un solo peso del fondo fiduciario a la Nación".

El discurso técnico explicó que el proceso de desendeudamiento implicó el pago de 326 millones de dólares en capital de deuda vieja, principalmente del bono Bocade. Se hizo hincapié en que este ordenamiento fue necesario para evitar la cesación de pagos y garantizar el flujo de caja operativo de la provincia. Sobre la administración de estos recursos, se señaló que "cuando se administra el esfuerzo de todos los contribuyentes con responsabilidad y no se roba la plata, las cosas se pueden hacer", vinculando la crisis financiera heredada con la falta de infraestructura básica que hoy se intenta reactivar con fondos propios.

Finalmente, se planteó que la recuperación de la solvencia fiscal es la única vía para que Chubut deje de depender de la discrecionalidad del gobierno nacional. El planteo ante la Legislatura dejó claro que la prioridad será utilizar el margen financiero obtenido para sostener las partidas de servicios esenciales. Se cuestionó además que en periodos previos, con precios de petróleo elevados y menor carga de deuda, no se hayan realizado las inversiones estructurales necesarias, concluyendo que el actual saneamiento de cuentas debe ser el "cimiento de soberanía" para el manejo independiente de los recursos provinciales.

E.B.W.