Torres inauguró las sesiones 2026 con un fuerte mensaje de unidad y respeto

En el recinto de Rawson, ante legisladores, intendentes y exgobernadores, Ignacio Torres abrió el año legislativo con un llamado a la tolerancia. El mandatario contrastó el clima de respeto de los chubutenses frente a los recientes conflictos nacionales, asegurando que su discurso no solo sería un balance de sus primeros dos años de gestión, sino una hoja de ruta para el futuro de la provincia. Con la presencia de figuras de diversos signos políticos, Torres celebró el "abrazo simbólico" entre sectores opuestos y exhortó a los diputados a debatir con altura, priorizando siempre los intereses de la provincia por sobre las diferencias ideológicas.

El balance de las catástrofes

Torres recordó el mes de enero de 2026 como el más complejo de la historia provincial. Detalló cómo la sequía extrema, la peor desde 1965, potenció incendios de una voracidad inédita y cómo el desplazamiento del Cerro Hermite puso en jaque a cientos de familias comodorenses. El mandatario agradeció el acompañamiento de las provincias vecinas y la rápida reacción de los brigadistas, subrayando que la ley de emergencia ígnea votada por unanimidad meses atrás fue la herramienta técnica que permitió salvar vidas humanas en medio de la catástrofe climática.

Desendeudamiento histórico: Chubut saneó sus cuentas con Nación

Uno de los ejes centrales del mensaje legislativo fue la recuperación de la soberanía financiera. El gobernador explicó que la relación ingreso-deuda bajó del 100% en diciembre de 2023 al 27,5% al cierre de 2025. Ignacio Torres destacó que, a pesar de las retenciones de coparticipación y los vencimientos del BOCADE, su gestión logró pagar 326 millones de dólares de deuda vieja. En un tono crítico hacia el pasado, cuestionó cómo gestiones anteriores, con el barril de petróleo a 120 dólares, no realizaron las obras de infraestructura que hoy se están reactivando tras seis años de parálisis en la construcción de escuelas.

"Pajarito" y la reparación histórica: pedido especial a los legisladores

El gobernador pidió a los diputados el tratamiento urgente de una pensión extraordinaria para los trabajadores que, como el operario apodado "Pajarito", arriesgaron su vida salvando estaciones eléctricas durante los incendios pero no pueden jubilarse por falta de aportes estatales históricos. El mandatario utilizó este ejemplo para denunciar la "ingratitud" de un Estado que históricamente priorizó la militancia por sobre los trabajadores de carrera, comprometiéndose a enviar proyectos de ley que reparen estas injusticias previsionales en el corto plazo.

"Los vamos a sacar a patadas"

Además, se refirió a la reconstrucción de viviendas tras las catástrofes de Comodoro y la Cordillera. Advirtió que la reasignación de fondos provenientes de bienes incautados a la corrupción será para familias censadas y no para quienes "vienen de otras provincias a tomar lotes". El gobernador pidió a los intendentes declarar la prohibición total de habitar zonas de riesgo geológico y denunció maniobras políticas del pasado que otorgaban servicios a ocupas ilegales para sumar votos, asegurando que su gestión será implacable con las usurpaciones.