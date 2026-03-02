Deporte y equidad: Torres felicitó a Milton Reyes por la federalización de los juegos

El gobernador Ignacio Torres dedicó un tramo sustancial de su discurso ante la Legislatura a las políticas de contención y desarrollo humano, subrayando que "donde hay acompañamiento hay comunidad". El mandatario no solo repasó los hitos en materia de niñez y deporte, sino que selló un compromiso público para resolver una deuda histórica en la ciudad petrolera.

El deporte como herramienta de integración territorial

Torres hizo un alto en su discurso para reconocer públicamente la labor de Milton Reyes al frente de Chubut Deportes. El gobernador puso como ejemplo de éxito los Juegos Comunales 2025, que integraron a más de 3.000 niños y adolescentes de las localidades más pequeñas y alejadas de la provincia.

"Ver la alegría de esos chicos que ni siquiera conocían el mar y pudieron llegar a Puerto Madryn es la prueba de que el deporte es integración social, no solo competencia", afirmó. Para el 2026, la provincia buscará consolidar este liderazgo regional siendo sede de los Juegos EPADE y los Juegos de Integración Patagónica.

Protección de la Niñez y Adultos Mayores: Alianza con UNICEF

En materia de acción social, el gobernador anunció un paso histórico: Chubut se convirtió en la primera provincia patagónica en firmar un convenio con UNICEF para la profesionalización de los servicios de protección de la niñez. Este acuerdo busca modernizar los equipos técnicos interdisciplinarios mediante una inversión de 1.150 millones de pesos transferidos a los municipios.

Asimismo, Torres celebró la sanción de la Ley de Protección Integral de las Personas Mayores, votada por unanimidad, que establece estándares de calidad para residencias y promueve el envejecimiento activo. En este contexto, destacó el impacto del "Plan Calor", que con una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, garantizó calefacción a miles de familias en los rincones más fríos de la provincia durante el último invierno.

El gesto político del día: Soluciones para Comodoro Rivadavia

Hacia el final de su alocución, se produjo un momento de distensión y fuerte carga política. En un diálogo directo con los referentes de Comodoro Rivadavia, Torres propuso un acuerdo para el destino de los activos de YPF que pasen a manos provinciales o municipales en el marco de la salida de la operadora de las áreas maduras.

El gobernador se comprometió a que esos activos y terrenos sean puestos a disposición de manera prioritaria para brindar soluciones habitacionales a las familias damnificadas por los deslizamientos del Cerro Chenque. "Sentémonos y comprometámonos: esos activos deben ser las herramientas habitacionales que los vecinos necesitan", sentenció el mandatario, logrando un compromiso conjunto que fue sellado con aplausos en el recinto.



