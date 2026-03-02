14°
Lunes 02 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Chubut: Torres anunció negociaciones con Amazon y una nueva Ley de Data Centers

El gobernador anunció una reunión estratégica con directivos de la multinacional y el envío de un proyecto de ley para que la provincia lidere la economía del conocimiento en la región, aprovechando los beneficios de la Zona Franca.
El gobernador Ignacio Torres puso sus fichas en la industria del futuro. Durante la apertura de sesiones ordinarias, el mandatario reveló que Chubut está a un paso de integrarse a las ligas mayores de la economía del conocimiento. En este sentido, anunció que esta misma semana enviará un proyecto de ley a la Legislatura para crear el marco normativo que permita la instalación de grandes centros de datos (Data Centers) en territorio provincial.

 

"El mundo cambia muy rápido y si no nos ayornamos, esas inversiones se van a ir a otro lado", advirtió Torres. El gobernador confirmó que la próxima semana mantendrá una reunión clave con directivos de Amazon para discutir la factibilidad de instalar infraestructura de servidores en la provincia. La estrategia se apoya en dos pilares: la condición geográfica privilegiada (clima frío y disponibilidad energética) y la aplicación de la Zona Franca como un incentivo fiscal imbatible para estos proyectos.

 

Torres fue enfático al pedir madurez al arco político: "Esta es otra oportunidad que no podemos desaprovechar peleándonos entre nosotros. Chubut, y la Patagonia en general, tiene todo para liderar este sector". De concretarse, el arribo de gigantes tecnológicos no solo generaría divisas, sino un "derrame" de empleo calificado y conectividad para toda la región.

 

