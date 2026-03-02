Torres apuesta a la modernización: Turneros digitales y trámites web para toda la provincia

"El Estado debe adaptarse a las necesidades del ciudadano y no al revés", sentenció el gobernador Ignacio "Nacho" Torres durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Al abordar el eje de modernización, el mandatario dedicó un espacio central a "Dino", el ecosistema digital lanzado a finales de 2024 que ha logrado jubilar los expedientes cosidos a mano y las filas interminables en las oficinas públicas.

Resultados: Un ahorro de 680.000 horas de tiempo ciudadano

Desde su implementación en diciembre de 2024, los números de la plataforma reflejan un cambio de paradigma en la administración pública provincial. Según los datos oficiales presentados por el Ejecutivo:

Interacción masiva: Más de 142.000 chubutenses ya gestionan sus trámites de forma 100% digital.

Eficiencia temporal: Se estima un ahorro de 686.050 horas de tiempo que antes se perdían en traslados y esperas burocráticas.

Integración: La plataforma ya unifica más de 60 trámites de 10 áreas de gobierno, incluyendo partidas de nacimiento, el Boleto Educativo Chubutense (BECH), becas y turnos.

Lo que viene para 2026: Integración y transparencia

Torres fue claro al señalar que el éxito inicial es solo el punto de partida. Para este año, el plan de modernización estratégica sumará servicios de alta complejidad técnica que prometen transparentar áreas históricamente críticas:

Registro de la Propiedad Inmueble: Se integrarán los servicios de este organismo para agilizar trámites de escrituración y consultas de dominio de forma remota. Salud Pública: Se implementarán turneros hospitalarios unificados en toda la red sanitaria, vinculándolos directamente con la Historia Clínica Digital Interoperable. Finanzas: El sistema permitirá el pago digital de tasas y rentas, además de una mayor integración con el Banco del Chubut. Emergencias: Se lanzarán herramientas para la denuncia digital de incendios forestales y emergencias viales, permitiendo una respuesta más rápida de los brigadistas y fuerzas de seguridad.

El fin del "Estado analógico"

El gobernador contrastó esta realidad con la gestión de expedientes físicos que caracterizó a las décadas pasadas. "Hoy la salud, la educación, la producción y la seguridad dialogan en una misma plataforma. Estamos construyendo un Estado que le simplifica la vida a la gente", concluyó. La meta para el cierre del 2026 es que la totalidad de los trámites provinciales puedan iniciarse y terminarse desde un dispositivo móvil, eliminando definitivamente el pasivo ambiental del papel y los líquidos radiológicos en los hospitales del interior.