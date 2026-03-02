14°
Por Redacción Red43

Educación: el Ejecutivo ratificó el objetivo de garantizar los 190 días de clases con inversión récord en infraestructura

Durante el inicio del período legislativo 2026, el gobernador destacó la regularidad del ciclo lectivo por tercer año consecutivo y anunció un plan de conectividad total para las escuelas rurales.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En su informe ante la Legislatura, el gobernador Ignacio Torres ratificó que la educación es el pilar central para revertir lo que calificó como una "tragedia generacional" que afectó a la provincia en años anteriores. El mandatario destacó que se ha logrado superar ampliamente el piso legal del 25% de inversión, destinando actualmente más del 37% de los recursos corrientes al área educativa para garantizar el inicio de clases en tiempo y forma por tercer año consecutivo. "No hay nada más funcional a la desidia y la corrupción que un pueblo sin educación ni espíritu crítico", sentenció ante los diputados, reafirmando que la meta irrenunciable es cumplir con los 190 días de clases.

 

Un punto clave del discurso fue el anuncio de una inversión récord en infraestructura escolar, con foco en el mantenimiento preventivo y la conectividad en el interior. El gobernador detalló que el programa "Conectar Futuro" ya alcanza a casi 40.000 estudiantes y que se está trabajando para que cada escuela de la meseta y la cordillera cuente con internet satelital de alta velocidad. "Tenemos una enorme oportunidad de amigarnos con las nuevas tecnologías que nos dan la posibilidad de nivelar para arriba", afirmó el mandatario, vinculando este avance con la entrega de dispositivos tecnológicos en el marco del Plan Provincial de Alfabetización.

 

Asimismo, se hizo hincapié en que el objetivo no es solo que los estudiantes estén en el aula, sino que "aprendan a leer y escribir en tiempo y forma". Torres anticipó que los indicadores educativos de 2026 mostrarán una "diferencia sustancial" respecto a los de 2022, especialmente en el primer nivel de enseñanza, gracias a la implementación de la Ley de Profesionalidad Docente y la jerarquización del trabajo de docentes y auxiliares. El mandatario concluyó que defender la escuela pública es una responsabilidad que trasciende los signos políticos, asegurando que "hacer Patria es darle futuro a nuestros hijos en nuestros pueblos".

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

