Clima crítico en Los Alerces: El desafío de contener las brasas en el límite con la Zona Norte

En una jornada marcada por la vigilancia extrema, el Comando Operativo Conjunto ha definido al sector de Puerto Café como uno de los puntos críticos de atención. Este foco, situado en la zona de transición entre tierras provinciales y el área protegida nacional, requiere una coordinación precisa para evitar que el incendio logre penetrar profundamente en el bosque nativo del norte del Parque.

Blindaje contra los focos secundarios

La principal preocupación de los brigadistas en Puerto Café no es solo la llama activa, sino la posibilidad de "focos secundarios". Las condiciones climáticas previstas para la tarde de hoy, con ráfagas de viento del oeste de hasta 40 km/h, generan un riesgo alto de que las brasas sean transportadas por el aire más allá de las líneas de contención ya trazadas. Por ello, las cuadrillas trabajan en tareas de faja y enfriamiento terrestre para consolidar el perímetro.

Apoyo interinstitucional y logística

El despliegue en esta zona norte cuenta con la participación activa de brigadas provinciales de las regiones Norte, Centro y Sur, junto al Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut y Neuquén. A este esfuerzo se suma la logística de Vialidad Nacional y Provincial, fundamental para mantener los accesos despejados, y el apoyo de la Municipalidad de Esquel y Protección Ciudadana.

Además, se ha destacado la colaboración de empresas y prestadores turísticos como "El Aura - Centro Operativo Lago Verde" y las náuticas Cleona y Glaxiar, quienes aportan recursos esenciales para el monitoreo y movimiento de insumos en una zona de geografía compleja y caminos sinuosos.