Torres en la Legislatura: "La educación ya no es un problema, es la base de nuestro futuro"

Con un discurso cargado de definiciones políticas sobre el rol del Estado en la formación de las nuevas generaciones, el gobernador Ignacio "Nacho" Torres ratificó que la educación ha dejado de ser "el problema estructural de la provincia" para convertirse en el eje del desarrollo. El mandatario hizo hincapié en que la normalización del sistema no fue solo salarial, sino que requirió un plan de "terapia intensiva" en infraestructura y tecnología.

El fin de la "desidia edilicia"

Torres detalló que durante el último año se completaron 193 refacciones integrales en establecimientos de toda la provincia. No se trató solo de pintura, sino de intervenciones críticas: adecuación de redes de gas a normativa vigente, renovación total de sistemas eléctricos y reparación de techos que durante años impidieron el dictado de clases.

Entre los hitos mencionados, destacó la finalización definitiva de la Escuela de Biología Marina (704) en Comodoro Rivadavia, una obra de fuerte contenido simbólico y técnico para el sector productivo. También mencionó la inauguración del edificio propio de la Escuela 7707 en Puerto Madryn, la ampliación con SUM de la Escuela 139 en 28 de Julio y el nuevo edificio de 950 metros cuadrados para la Escuela 477 en Paso de Indios, que demandó una inversión de 852 millones de pesos.

Soberanía digital: 185 antenas y conectividad al 100%

Uno de los puntos más disruptivos del discurso fue el anuncio del fin de la brecha digital educativa. "Instalamos 185 antenas satelitales para que hoy el 100% de las escuelas de Chubut tengan internet de alta velocidad", afirmó Torres. Esta medida alcanza a más de 39.500 estudiantes, garantizando que un alumno de un paraje rural recóndito tenga las mismas herramientas de búsqueda y acceso a la información que uno de los grandes centros urbanos.

Esta política se complementa con la entrega de aulas digitales móviles en 64 instituciones y la capacitación de más de 600 docentes en tecnologías inclusivas, además de equipar centros de formación profesional con impresoras 3D y pantallas interactivas.

Metas 2026: Formación técnica y pasantías

Mirando hacia adelante, el gobernador fijó objetivos ambiciosos para el año en curso:

190 días de clases: Garantizar la continuidad del calendario escolar sin interrupciones.

Capacitación Docente: Superar el 80% de alcance en formación continua.

Vinculación Productiva: Fortalecer la educación técnica y los programas de pasantías con el sector privado para que los jóvenes tengan una salida laboral inmediata en la matriz productiva provincial.

"Gobernar es ordenar para cumplir", concluyó Torres, reafirmando que la previsibilidad salarial y edilicia es el único camino para que "el esfuerzo de los docentes tenga recompensa y el derecho de los alumnos sea una realidad".