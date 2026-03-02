Torres en la Legislatura: "Convertimos la deuda en rutas, escuelas y hospitales"

Bajo la premisa de que "la previsibilidad se transforma en inversión", el gobernador Ignacio Torres detalló cómo su gestión logró destrabar obras paralizadas durante décadas. El eje central de esta estrategia fue el convenio de desendeudamiento con el Gobierno Nacional, que permitió compensar deudas de la provincia asumiendo la finalización de obras nacionales con fondos propios.

Rutas y Conectividad Estratégica

El mandatario destacó la finalización del tramo central de la Doble Trocha de la Ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn, una obra "postergada por dos décadas de desidia y corrupción". Asimismo, confirmó la recuperación de la Ruta 40 en el tramo Tamarisco-Facundo, conocida por ser una de las más deterioradas del país. "No solo la vamos a terminar, sino que vamos a colocar balanzas para controlar que cada camión que pase cumpla con la ley", advirtió.

Energía y Gas: Un hito tras 20 años

En materia de servicios, Torres anunció la expansión del Gasoducto Patagónico Cordillerano tras más de 20 años de saturación. Con una inversión de 50.000 millones de pesos, se habilitarán 12.000 nuevas conexiones para hogares e instituciones de la cordillera. En el plano eléctrico, destacó la inversión en la Estación Transformadora Coihue y la instalación de 64 nuevos transformadores en la Comarca Andina para terminar con los cortes de suministro.

Transparencia en tiempo real

Finalmente, el gobernador anunció que en marzo se presentará un sistema informático pionero en el marco de la Ley de Transparencia. A través de esta plataforma, cualquier ciudadano podrá seguir en tiempo real el proceso de cada obra pública, desde la licitación y adjudicación hasta el avance diario de la ejecución. "Hoy la deuda no condiciona el futuro; hoy la deuda la convertimos en infraestructura real", concluyó.