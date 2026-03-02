14°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutIgnacio Torres
02 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres en la Legislatura: "Convertimos la deuda en rutas, escuelas y hospitales"

El gobernador Ignacio Torres destacó la reactivación de la Ruta 3 y la 40, la expansión del gasoducto cordillerano y un plan habitacional para docentes y policías. "Gobernar no es patear los problemas, es ordenar para cumplir", afirmó.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Bajo la premisa de que "la previsibilidad se transforma en inversión", el gobernador Ignacio Torres detalló cómo su gestión logró destrabar obras paralizadas durante décadas. El eje central de esta estrategia fue el convenio de desendeudamiento con el Gobierno Nacional, que permitió compensar deudas de la provincia asumiendo la finalización de obras nacionales con fondos propios.

 

Rutas y Conectividad Estratégica

 

El mandatario destacó la finalización del tramo central de la Doble Trocha de la Ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn, una obra "postergada por dos décadas de desidia y corrupción". Asimismo, confirmó la recuperación de la Ruta 40 en el tramo Tamarisco-Facundo, conocida por ser una de las más deterioradas del país. "No solo la vamos a terminar, sino que vamos a colocar balanzas para controlar que cada camión que pase cumpla con la ley", advirtió.

 

Energía y Gas: Un hito tras 20 años

 

En materia de servicios, Torres anunció la expansión del Gasoducto Patagónico Cordillerano tras más de 20 años de saturación. Con una inversión de 50.000 millones de pesos, se habilitarán 12.000 nuevas conexiones para hogares e instituciones de la cordillera. En el plano eléctrico, destacó la inversión en la Estación Transformadora Coihue y la instalación de 64 nuevos transformadores en la Comarca Andina para terminar con los cortes de suministro.

 

Transparencia en tiempo real

 

Finalmente, el gobernador anunció que en marzo se presentará un sistema informático pionero en el marco de la Ley de Transparencia. A través de esta plataforma, cualquier ciudadano podrá seguir en tiempo real el proceso de cada obra pública, desde la licitación y adjudicación hasta el avance diario de la ejecución. "Hoy la deuda no condiciona el futuro; hoy la deuda la convertimos en infraestructura real", concluyó.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
2
 Ramiro Guillermo Underwood QEPD
3
 Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué
4
 Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026
5
 Tragedia en el asfalto: iba en la moto con su hijo y murió degollado por una soga que pusieron los vecinos
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Torres en la Legislatura: "La educación ya no es un problema, es la base de nuestro futuro"
4
 Milei en el Congreso: “La minería se desplegará por toda la Cordillera y dará miles de empleos”
5
 Balance de gestión y proyección federal: Chubut inició el 54º período de sesiones ordinarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -