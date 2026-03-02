14°
Balance de gestión y proyección federal: Chubut inició el 54º período de sesiones ordinarias

El gobernador dejó abierto el período legislativo 2026. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con un recinto colmado por autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes de toda la provincia, referentes de sectores productivos y representantes de la sociedad civil, se llevó a cabo la apertura del año parlamentario en la ciudad de Rawson. La jornada reflejó un clima de institucionalidad donde el mandatario provincial brindó un balance pormenorizado de los hitos alcanzados en materia de seguridad, salud y el saneamiento financiero que permitió cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario nacional. Los asistentes siguieron con atención el trazado de las metas legislativas, que incluyen reformas estructurales para dotar al Estado de mayor transparencia y agilidad administrativa.

 

Durante su alocución, se hizo hincapié en la necesidad de mantener la unidad y el respeto institucional para garantizar el crecimiento de la región, destacando que el ordenamiento de las cuentas es el cimiento para que los recursos lleguen de manera eficiente a los servicios esenciales. El discurso concluyó con un análisis de la posición estratégica de Chubut en el escenario nacional, reafirmando la defensa de los recursos propios y la autonomía administrativa lograda en los últimos dos años. El mandatario apeló a la unidad de todos los sectores para transformar el potencial de la provincia en resultados concretos para la ciudadanía.

 

Para finalizar su intervención y declarar formalmente inaugurado el ciclo de sesiones ordinarias, el gobernador expresó: "Chubut va a volver a ser una provincia modelo en Argentina", sellando así el inicio de un nuevo periodo de trabajo parlamentario orientado al crecimiento y la transparencia institucional.

 

 

 

 

E.B.W.

 

