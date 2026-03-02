12°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43UNPSBJUnidad de Lenguas
02 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Idiomas en la Universidad: Abren inscripciones en la Unidad de Lenguas de la UNPSJB

La Unidad de Lenguas ofrece más de 10 idiomas para mayores de 16 años. Con clases presenciales en Comodoro Rivadavia y virtuales por Zoom, la inscripción permanece abierta hasta el 31 de marzo. Las clases inician el 9 de marzo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Unidad de Lenguas de la UNPSJB anunció la apertura de inscripciones para su ciclo lectivo 2026. La propuesta está dirigida a mayores de 16 años (tanto de la comunidad universitaria como público en general) y destaca por su flexibilidad, ofreciendo modalidades presenciales en la Ciudad Universitaria (Km 4) y clases virtuales sincrónicas vía Zoom.

 

Una oferta multicultural sin precedentes

 

La cartilla de idiomas de este año es una de las más diversas de la región, permitiendo no solo el aprendizaje de lenguas globales, sino también el rescate y la valoración de lenguas nativas y herramientas de inclusión.

 

Idiomas Modernos: Inglés, Portugués, Francés, Italiano y Alemán.

 

Lenguas e Identidad: Árabe, Japonés, Chino y Ruso.

 

Pueblos Originarios y Región: Guaraní, Mapuzungun y Aonekko’a’ien (Tehuelche).

 

Inclusión y Clásicos: Lengua de Señas Argentina (LSA) y Latín (este último con modalidad cuatrimestral).

 

Modalidad y Certificación

 

Los cursos son arancelados y tienen una carga horaria de 3 horas semanales. Quienes completen satisfactoriamente cada nivel recibirán una certificación universitaria, lo que otorga un respaldo académico de peso para currículums y trayectorias profesionales.

 

La mayoría de las propuestas tienen una duración anual (de marzo a diciembre), a excepción de Latín, que se dicta de forma cuatrimestral.

 

Fechas clave y contacto

 

Inicio de clases: 9 de marzo.

Cierre de inscripciones: 31 de marzo.

 

Para obtener información sobre aranceles, niveles y formularios de inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

 

Linktree: linktr.ee/unidaddelenguas

 

WhatsApp: 297 435 5791

 

Correo electrónico: unidaddelenguas@unp.edu.ar

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tragedia en el asfalto: iba en la moto con su hijo y murió degollado por una soga que pusieron los vecinos
2
 Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué
3
 Tensión en la Comisaría Segunda: riña entre internos dejó un herido de gravedad
4
 Vuelco en Trevelin: un menor en grave estado
5
 Los nuevos juegos de la Plaza del Cielo: “tuvieron una exigencia fuera de lo común”
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 Pala Ancha en Esquel: El grupo llega por primera vez a la Sociedad Española
3
 Guerra en Irán: ¿Cómo impacta la crisis de Medio Oriente en la economía argentina?
4
 ANSES: Cronograma completo de pagos para jubilados y asignaciones en marzo
5
 Seguridad en alerta: La Policía de Esquel refuerza controles por el Último Primer Día
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -