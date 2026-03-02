Idiomas en la Universidad: Abren inscripciones en la Unidad de Lenguas de la UNPSJB

La Unidad de Lenguas de la UNPSJB anunció la apertura de inscripciones para su ciclo lectivo 2026. La propuesta está dirigida a mayores de 16 años (tanto de la comunidad universitaria como público en general) y destaca por su flexibilidad, ofreciendo modalidades presenciales en la Ciudad Universitaria (Km 4) y clases virtuales sincrónicas vía Zoom.

Una oferta multicultural sin precedentes

La cartilla de idiomas de este año es una de las más diversas de la región, permitiendo no solo el aprendizaje de lenguas globales, sino también el rescate y la valoración de lenguas nativas y herramientas de inclusión.

Idiomas Modernos: Inglés, Portugués, Francés, Italiano y Alemán.

Lenguas e Identidad: Árabe, Japonés, Chino y Ruso.

Pueblos Originarios y Región: Guaraní, Mapuzungun y Aonekko’a’ien (Tehuelche).

Inclusión y Clásicos: Lengua de Señas Argentina (LSA) y Latín (este último con modalidad cuatrimestral).

Modalidad y Certificación

Los cursos son arancelados y tienen una carga horaria de 3 horas semanales. Quienes completen satisfactoriamente cada nivel recibirán una certificación universitaria, lo que otorga un respaldo académico de peso para currículums y trayectorias profesionales.

La mayoría de las propuestas tienen una duración anual (de marzo a diciembre), a excepción de Latín, que se dicta de forma cuatrimestral.

Fechas clave y contacto

Inicio de clases: 9 de marzo.



Cierre de inscripciones: 31 de marzo.

Para obtener información sobre aranceles, niveles y formularios de inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Linktree: linktr.ee/unidaddelenguas

WhatsApp: 297 435 5791

Correo electrónico: unidaddelenguas@unp.edu.ar