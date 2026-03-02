Paso de Indios: Todo listo para la 12ª Fiesta Nacional del Peón Rural

El eco de los acordeones y el relincho de los reservados ya se sienten en el corazón de la provincia. Este viernes 6 de marzo, al mediodía, dará inicio formal la 12ª Fiesta Nacional del Peón Rural, un evento que no solo es una competencia de destrezas, sino un acto de justicia histórica para hombres y mujeres que sostienen la vida en el campo patagónico.

Un origen marcado por la identidad

La semilla de esta celebración se plantó a mediados de los años 90 en un baldío donde hoy se erige el Gimnasio Municipal. Fue en 1997 cuando se realizó la primera edición oficial, impulsada por la pasión del gaucho local Elvis Prieto. Tras su fallecimiento en 2003, el pueblo decidió que el campo de jineteada llevara su nombre, un homenaje que se mantiene vivo en cada monta. En 2013, la fiesta alcanzó el rango de "Nacional", consolidándose como el encuentro más importante de la región.





Cronograma de actividades

El intendente Héctor Méndez encabezará la apertura oficial a las 10:00 horas en el antiguo edificio municipal (11 de Diciembre y Av. Stroebl), para luego dar paso al desfile de agrupaciones gauchas.

Viernes y Sábado:

En el Campo "Elvis Prieto": Destrezas criollas, juegos de campo y rueda de montas con recado. El escenario artístico "Carlos Haro" recibirá a Canto Nochero (Dolavon), mientras que el baile campero estará animado por Marcos Cual y el grupo Amistad Campera.

El Mangrullo: La animación estará a cargo de los locales Nahuel Paillafil (relatos) y Maxi Mesa (guitarra), junto a invitados como Matías Jara y los payadores Marcelo Marín, Alain Cretton y Paya Estévez.

Domingo 8 de marzo (Cierre):

Se definirán las finales de las jineteadas en las tres categorías.

El gran cierre musical contará con Amanecer Chamamecero de Trelew y Claudio Torres y su conjunto.

El Gran Telebingo: Uno de los momentos más esperados será el sorteo del bingo, que este año reparte un total de $4.200.000 en premios.

Baile y Encuentro

Las noches de sábado y domingo se trasladarán al Gimnasio Municipal, donde los "bailes camperos" prometen extender la celebración hasta la madrugada con la música de Amor Sureño y otros artistas regionales.

La Fiesta Nacional del Peón Rural reafirma, una vez más, que la identidad de la Meseta sigue vigente, uniendo a la familia rural en un fogón compartido que celebra el esfuerzo y la cultura de nuestra tierra.



