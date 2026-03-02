Pala Ancha en Esquel: El grupo llega por primera vez a la Sociedad Española

En un anuncio que ha generado gran expectativa entre los amantes de los ritmos tropicales, Pala Ancha se presentará por primera vez en la ciudad de Esquel. El evento, bajo la firma de DT Producciones, marca un hito para la agenda de espectáculos local al traer a uno de los referentes históricos del género a la región.

Cumbia de alto voltaje

La cita tendrá lugar en las instalaciones de la Sociedad Española este jueves 5 de marzo. Las puertas se abrirán a partir de las 22:00 hs para recibir a una audiencia que espera disfrutar de los clásicos que han marcado la trayectoria de la banda.

Para calentar los motores, el escenario contará con la presencia de Palan-K, el grupo soporte encargado de abrir la noche y representar el talento local en esta fecha tan especial.

Entradas y organización

La organización ha informado que las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles. Los interesados en asegurar su lugar pueden obtener más información y realizar la compra a través de la página oficial de Facebook: DT Producciones.

Este evento cuenta además con el sello de Dejando Huella Producciones, reforzando la apuesta por espectáculos de calidad que integren a figuras nacionales con artistas de la zona.