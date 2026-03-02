Vinos australes y descanso: La propuesta de Casa Yagüe que cautiva en la Ruta 259

En el marco de un plan estratégico de fortalecimiento del sector, la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa, encabezó una visita técnica a Casa Yagüe. El encuentro tuvo como fin estrechar vínculos con los prestadores, relevar la calidad de los servicios actuales y potenciar la promoción de este destino que combina producción de vanguardia con hospitalidad rural.

Ubicada en el kilómetro 63,5 de la Ruta Nacional N° 259, a solo 12 kilómetros de la frontera con Chile, Casa Yagüe se erige en un valle fértil a 330 metros sobre el nivel del mar. Con 7 hectáreas cultivadas, es actualmente el viñedo más extenso de la zona, rodeado por imponentes montañas de 2.000 metros y a escasa distancia del Río Futaleufú.





Identidad de Terruño: Vinos de Alta Gama

Desde sus primeras plantaciones en 2014, el proyecto ha evolucionado hasta consolidarse como bodega oficial tras la vendimia de 2018. Su catálogo destaca por variedades que han encontrado en el frío patagónico su mejor expresión: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillón, Cabernet Franc y Pinot Noir.

Los vinos de Casa Yagüe son reconocidos por su frescura y acidez natural, características propias del clima austral, ofreciendo perfiles frutales intensos que reflejan la pureza del entorno donde nacen.

Experiencias: Degustación, Gastronomía y Descanso

La propuesta de la bodega va más allá de la botella, ofreciendo una inmersión total en la cultura del vino (siempre con reserva previa):

Enoturismo: Visitas guiadas de dos horas que recorren los viñedos y la planta de elaboración, culminando con una degustación dirigida de tres etiquetas acompañadas por un maridaje de cortesía, todo con vistas panorámicas al Parque Nacional.

Gastronomía: Almuerzos grupales exclusivos diseñados para resaltar los sabores regionales.

Alojamiento de Campo: El establecimiento cuenta con casas de campo con capacidad para cuatro personas, adaptadas para personas con discapacidad. Estas unidades ofrecen una estancia de absoluta tranquilidad frente a los viñedos y la laguna, con acceso a la costa del río Futaleufú.

"El trabajo conjunto con establecimientos como Casa Yagüe es fundamental para consolidar a Trevelin como un destino de excelencia", señalaron desde la cartera de Turismo durante la recorrida.