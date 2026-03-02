22°
Lunes 02 de Marzo de 2026
02 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Susto en Lago Puelo: Fuego detrás de una escuela

El principio de incendio se registró el viernes por la tarde detrás de la Escuela 765 en Lago Puelo.
Por Redacción Red43

Un principio de incendio generó preocupación este viernes por la tarde en Lago Puelo, cuando se registró un foco ígneo detrás de la Escuela N° 765.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso se recibió minutos después de las 14 hs. De inmediato se despacharon unidades hacia el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia sectores cercanos.

 

 

Al arribar, el personal trabajó rápidamente sobre el foco detectado y logró contenerlo en pocos minutos. La situación fue controlada sin que se registraran mayores consecuencias.

 

 

 

O.P.

 

