Susto en Lago Puelo: Fuego detrás de una escuela

Un principio de incendio generó preocupación este viernes por la tarde en Lago Puelo, cuando se registró un foco ígneo detrás de la Escuela N° 765.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso se recibió minutos después de las 14 hs. De inmediato se despacharon unidades hacia el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara hacia sectores cercanos.

Al arribar, el personal trabajó rápidamente sobre el foco detectado y logró contenerlo en pocos minutos. La situación fue controlada sin que se registraran mayores consecuencias.

O.P.