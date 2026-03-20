Ingreso gratuito este sábado al Bosque Petrificado de Sarmiento

En el marco de las celebraciones globales proclamadas por la ONU, la Municipalidad de Sarmiento invita a la comunidad y a turistas a disfrutar de una jornada especial en el Monumento Natural Bosque Petrificado. Este sábado, el acceso al área será sin costo, permitiendo que las familias descubran uno de los tesoros geológicos más importantes de la Patagonia.

Un viaje al pasado de 1.832 hectáreas

El área protegida, creada en 1970, resguarda una de las mayores acumulaciones de madera petrificada del mundo. Quienes se acerquen este sábado podrán disfrutar de:

Sendero Natural: Un recorrido de 2.400 metros (ida y vuelta) con vestigios de flora y fauna de los períodos Mesozoico y Cenozoico.

Miradores Panorámicos: Puntos estratégicos para observar formaciones rocosas policromas, erosiones exóticas, montañas y antiguos volcanes.

Centro de Visitantes: Un espacio de interpretación para comprender cómo estos gigantescos árboles se convirtieron en piedra hace millones de años.

Horarios y servicios

La jornada contará con el acompañamiento del personal de guardafaunas, quienes brindarán información sobre la importancia de la conservación del patrimonio.

Horario: De 08:00 a 20:00 horas.

Ubicación: A 30 km al sur de la localidad de Sarmiento.

Actividad: Caminatas de baja dificultad aptas para todo público.

Desde la organización recordaron que, al ser un Monumento Natural, es fundamental respetar las normas de convivencia: circular solo por los senderos habilitados y no retirar ningún tipo de material (piedras o madera) del área protegida.







M.G