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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

"Raíz Emprendedora" llega a Gaiman y confirma su próxima edición en Esquel

El programa impulsado por el Gobierno del Chubut para fortalecer proyectos liderados por mujeres tendrá una doble jornada este fin de semana en Gaiman, incluyendo capacitaciones y el "Cross de la Mujer". 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut realizará este sábado 21 y domingo 22 en Gaiman un nuevo encuentro de “Raíz Emprendedora”, una iniciativa de la Secretaría General de Gobierno destinada a acompañar y fortalecer a mujeres emprendedoras de toda la provincia.

 

El programa, puesto en marcha por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres cuenta con cientos de inscriptas de toda la provincia, y surge del reconocimiento de una realidad concreta en la que gran cantidad de mujeres sostienen la economía familiar y comunitaria desde iniciativas que muchas veces comienzan en la informalidad, con escasos recursos pero con un fuerte compromiso, creatividad y resiliencia.
 
Abarca a mujeres que producen desde sus hogares, ferias, redes sociales, cocinas, talleres o espacios improvisados, a quienes "Raíz Emprendedora" acompaña también ofreciéndoles herramientas concretas para ayudar a la formalización, crecimiento y consolidación de las emprendedoras, abarcando capacitación en educación financiera y marketing orientado a plataformas comerciales y redes sociales.

 

La actividad de este sábado en Gaiman se realizará a partir de las 14 horas y se extenderá hasta las 20, en tanto que el domingo a las 10 horas está prevista la largada Cross de la Mujer con aproximadamente 500 participantes. 

 

En esta edición de "Raíz Emprendedora" habrá además reconocimientos a mujeres destacadas en actividades sociales, culturales y profesionales, acto que se desarrollará el domingo por la tarde en el escenario mayor, ubicado sobre calle 28 de Julio de esa localidad, entre las 18,50 y las 19,20 horas. 

 

En Esquel 

 

Con el objetivo de seguir integrando a mujeres de toda la provincia, el próximo viernes 27 de marzo llegará la 4° edición de "Raíz Emprendedora" a Esquel. 

 

En esta oportunidad las actividades se desarrollarán en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1110 de esa ciudad, a partir de las 15.30 horas, por lo que las interesadas deberán incribirse previamente accediendo a https://forms.gle/d8wRcCr2AsGZ6ZWj8  

 



 




M.G

 

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