"Raíz Emprendedora" llega a Gaiman y confirma su próxima edición en Esquel

El Gobierno del Chubut realizará este sábado 21 y domingo 22 en Gaiman un nuevo encuentro de “Raíz Emprendedora”, una iniciativa de la Secretaría General de Gobierno destinada a acompañar y fortalecer a mujeres emprendedoras de toda la provincia.

El programa, puesto en marcha por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres cuenta con cientos de inscriptas de toda la provincia, y surge del reconocimiento de una realidad concreta en la que gran cantidad de mujeres sostienen la economía familiar y comunitaria desde iniciativas que muchas veces comienzan en la informalidad, con escasos recursos pero con un fuerte compromiso, creatividad y resiliencia.



Abarca a mujeres que producen desde sus hogares, ferias, redes sociales, cocinas, talleres o espacios improvisados, a quienes "Raíz Emprendedora" acompaña también ofreciéndoles herramientas concretas para ayudar a la formalización, crecimiento y consolidación de las emprendedoras, abarcando capacitación en educación financiera y marketing orientado a plataformas comerciales y redes sociales.

La actividad de este sábado en Gaiman se realizará a partir de las 14 horas y se extenderá hasta las 20, en tanto que el domingo a las 10 horas está prevista la largada Cross de la Mujer con aproximadamente 500 participantes.

En esta edición de "Raíz Emprendedora" habrá además reconocimientos a mujeres destacadas en actividades sociales, culturales y profesionales, acto que se desarrollará el domingo por la tarde en el escenario mayor, ubicado sobre calle 28 de Julio de esa localidad, entre las 18,50 y las 19,20 horas.

En Esquel

Con el objetivo de seguir integrando a mujeres de toda la provincia, el próximo viernes 27 de marzo llegará la 4° edición de "Raíz Emprendedora" a Esquel.

En esta oportunidad las actividades se desarrollarán en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1110 de esa ciudad, a partir de las 15.30 horas, por lo que las interesadas deberán incribirse previamente accediendo a https://forms.gle/d8wRcCr2AsGZ6ZWj8













M.G