La Cooperativa de El Maitén suma vehículos y moderniza sus servicios

La Cooperativa Eléctrica de El Maitén continúa dando pasos firmes en el fortalecimiento de su servicio y en la optimización de sus capacidades operativas. En el marco de un plan de mejora continua, la institución anunció la incorporación de una nueva unidad móvil que permitirá agilizar las respuestas ante la demanda de los usuarios.

Hace aproximadamente un mes, bajo la conducción de su presidente Sergio Guajardo, se concretó la compra e incorporación de una camioneta Toyota Hilux destinada a optimizar las tareas del área eléctrica. Hoy, la entidad suma una segunda unidad, lo que representa un nuevo avance en su proceso de modernización. El destino y uso específico de este nuevo vehículo dentro de la institución será asignado al Servicio de Agua Potable.

Una gestión basada en la vocación de servicio

Un aspecto que merece ser especialmente destacado dentro de este proceso de crecimiento es el modelo de conducción de la entidad. El compromiso y la vocación de servicio de quienes encabezan la cooperativa son pilares fundamentales: tanto el presidente como los integrantes del Consejo de Administración desempeñan sus funciones ad honorem, es decir, sin percibir remuneración alguna por su labor.

Este gesto administrativo y personal habla de una profunda responsabilidad social y un genuino compromiso con la comunidad, priorizando el bienestar colectivo por encima de cualquier interés personal. En un contexto donde la gestión de servicios públicos enfrenta grandes desafíos, este modelo de trabajo resalta la transparencia con la que se manejan los recursos de los asociados.

Fortalecimiento de los servicios esenciales

La llegada de esta nueva Toyota Hilux no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de acciones que reflejan una gestión que apuesta al crecimiento y al fortalecimiento de las prestaciones básicas. La disponibilidad de vehículos modernos y en condiciones óptimas es crucial para que las cuadrillas puedan realizar mantenimientos preventivos y reparaciones de urgencia con mayor eficacia.

Estas inversiones consolidan a la cooperativa como un pilar fundamental para el desarrollo de El Maitén y de la provincia del Chubut, demostrando que, con una administración responsable y dedicada, es posible transformar los aportes de la comunidad en mejoras tangibles para la calidad de vida de todos los vecinos.

T.B