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21 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Pu Pichikeche busca nuevos integrantes: talleres de música y vacantes abiertas

La Orquesta Municipal Pu Pichikeche invita a niños y adolescentes a sumarse a sus talleres de instrumentos. Hay opciones con y sin experiencia previa. Conocé los requisitos aquí.
Por Redacción Red43

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La Orquesta Municipal Pu Pichikeche, un espacio emblemático de formación artística y comunitaria en nuestra ciudad, ha lanzado oficialmente su convocatoria para este ciclo. La invitación está dirigida a niños y adolescentes que deseen dar sus primeros pasos en la música o profundizar sus conocimientos en instrumentos específicos.

 

La propuesta busca fortalecer el cuerpo musical de la orquesta, ofreciendo espacios de aprendizaje tanto para quienes ya tienen un recorrido previo como para aquellos que desean iniciarse desde cero en los instrumentos de viento.

 

Detalle de las vacantes y talleres disponibles

 

La convocatoria se divide según el instrumento y el nivel de experiencia requerido, con el objetivo de organizar grupos de aprendizaje efectivos:

 

  • Talleres de iniciación (Con o sin experiencia): Se encuentran abiertos los cupos para los talleres de Sikus y Quena. Estos espacios están diseñados para niños y adolescentes que quieran explorar estos instrumentos autóctonos.

     

  • Acordeón: Destinado a niños de entre 11 y 17 años. Es requisito indispensable contar con instrumento propio.

     

  • Contrabajo: Orientado a adolescentes de 13 a 17 años. En este caso, se solicita contar con experiencia previa en bajo.

     

  • Charangón: Espacio abierto para jóvenes de hasta 17 años que posean experiencia previa en charango.

     

Inscripciones y contacto

 

Los interesados en formar parte de este proyecto cultural deben completar sus datos a través del formulario digital oficial:

 

👉 Link de inscripción: https://forms.gle/M2oj4Mn2rCi7TtW38

 

Para aquellos que necesiten realizar consultas adicionales sobre horarios, lugares de ensayo o modalidades de los talleres, la organización ha puesto a disposición el correo electrónico oficial: pupichikeche@gmail.com.

 

La Orquesta Pu Pichikeche continúa consolidándose como un pilar fundamental de la educación pública y gratuita en Esquel, promoviendo la integración y el desarrollo de las infancias y juventudes a través del arte.

 

T.B

 

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