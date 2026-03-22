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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Oportunidad para emprendedores: llega a AJUPETRE una gran feria de telas por kilo

La cita es hoy, 22 de marzo, hasta las 13 horas. Se ofrecerá una amplia variedad de textiles como jersey, polar y jeans, con la ventaja de poder comprar fraccionado sin mínimos obligatorios.
Por Redacción Red43

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El sector textil de la zona cuenta con una jornada de actividad por la realización de la Feria de Telas. El evento tiene lugar en las instalaciones de AJUPETRE, donde se dispusieron mesones con una oferta que abarca géneros de punto y opciones para el hogar.

 

La propuesta consiste en la venta por peso, un formato de comercialización de productos. Los asistentes encuentran materiales como polar, friza y corderito, además de jersey, jeans y telas sabaneras. También funciona un sector de telas de tapicería para la renovación de muebles o la realización de trabajos de decoración.

 

La organización permite flexibilidad en la compra. No es requisito adquirir el kilo de un material; los interesados seleccionan la cantidad que necesitan para sus proyectos, lo que permite el ahorro y evita el desperdicio de insumo. Esta modalidad convoca a quienes llevan adelante emprendimientos de indumentaria y a personas que realizan arreglos en el ámbito doméstico.

 

La jornada se extiende durante la mañana. Se recomienda asistir con tiempo para revisar el surtido y elegir entre la variedad de colores y texturas. La feria busca el consumo en la localidad y brindar herramientas para que la comunidad acceda a insumos a un valor diferente al del mercado.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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