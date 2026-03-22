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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Casi hermanas: el musical de origen barilochense llega al Auditorio Municipal

La comedia musical escrita por Julián Guajardo se presenta este domingo en Esquel tras su paso por distintos escenarios de la región, ofreciendo una función centrada en el humor y el despliegue escénico.
Por Redacción Red43

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La obra sitúa su acción en un convento que enfrenta un cierre inminente. En este escenario, tres monjas y una novicia conviven en un coro que ha perdido sus expectativas hasta que la aparición de Valentina, una figura definida como la "Mocatriz de la Patagonia", altera la dinámica del grupo. La propuesta de Julywood Studio, dirigida por Julián Guajardo, integra música y situaciones absurdas para construir una narrativa donde las protagonistas transitan el límite entre su vocación religiosa y sus aspiraciones artísticas.

 

Tras completar una serie de presentaciones en las localidades de Bariloche, Dina Huapi y Las Grutas, la producción rionegrina arriba a la ciudad para una única función en el Auditorio Municipal. El texto original explora los vínculos de este grupo de mujeres frente a la adversidad, utilizando el formato de comedia musical para desarrollar los conflictos y las interacciones entre los personajes.

 

La cita es este domingo 22 de marzo a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles para su compra en la boletería del teatro, donde se ofrece una modalidad de promoción por pares con opción de pago mediante efectivo o transferencia bancaria. Asimismo, los interesados pueden adquirir los pases de manera anticipada a través de la plataforma virtual masentrada.app para asegurar su ubicación en la sala.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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