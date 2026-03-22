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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El arte de la improvisación: aprendiendo con Diego Recagno

Diego Recagno invita a jóvenes y adultos a sumarse a sus talleres de Impro en Esquel y Trevelin. Una propuesta para despertar la creatividad innata, el trabajo grupal y la agilidad mental.
Por Redacción Red43

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El reconocido actor, director y docente teatral Diego Recagno pone en marcha una nueva temporada de formación centrada en la técnica de la improvisación, una disciplina que busca rescatar la creatividad guardada en cada individuo. El próximo miércoles 8 de abril se dará inicio al taller privado en el Centro Cultural Esquel Melipal, con encuentros semanales de 19:00 a 21:00 horas. Esta propuesta está diseñada tanto para personas con trayectoria previa como para aquellas que nunca han pisado un escenario, ya que el objetivo principal es atravesar un proceso de creación colectiva donde lo grupal cobra una relevancia fundamental para generar escenas espontáneas entre compañeros.

 

Además de la veta artística, el docente destaca los beneficios neuronales de esta práctica, asegurando que la improvisación es una herramienta clave para ejercitar la mente y potenciar la capacidad de respuesta inmediata. Los interesados en participar de esta experiencia en Esquel deben inscribirse previamente contactando al docente de forma directa o a través de la cuenta de Instagram oficial de su espacio, @improla.cuática, donde también se pueden despejar dudas sobre la dinámica de las clases.

 

Por otro lado, la oferta formativa se extiende a la localidad de Trevelin con una modalidad diferente. Los días lunes a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de dicha ciudad, se dicta un taller gratuito que forma parte de los programas anuales impulsados por la comunidad. Este espacio tiene una duración de una hora y media y representa una excelente oportunidad para quienes deseen introducirse en el mundo del teatro sin costo alguno. En ambos casos, la invitación queda abierta para todos los jóvenes y adultos que sientan curiosidad por explorar sus capacidades expresivas y fortalecer el vínculo con los demás mediante el juego teatral.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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