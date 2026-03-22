Domingo con nubosidad y probabilidad de lluvias débiles

Para este domingo 22 de marzo, la ciudad de Esquel presentará un clima fresco y marcado por la nubosidad variable. Durante la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto y parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que rondará los 4°C hacia las 05:00 y 08:00 horas. Los vientos soplarán inicialmente desde el noroeste con velocidades leves, manteniéndose en una sensación térmica similar a la temperatura real.

Hacia el mediodía, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 8°C. Sin embargo, para la franja de la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 17:00 horas, se prevé una mayor inestabilidad con un 30% de probabilidad de lluvias débiles que podrían acumular hasta 0.3 mm de agua. En este período, la temperatura máxima alcanzará los 10°C, bajo la influencia de vientos provenientes del suroeste con ráfagas de hasta 31 km/h.

Al finalizar la jornada, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. A las 20:00 horas se espera un cielo parcialmente nuboso con 8°C, descendiendo hacia los 6°C a las 23:00 horas con nubes y claros. La visibilidad será buena durante todo el día y el índice UV se mantendrá en niveles bajos a medios, por lo que será una jornada típica de otoño ideal para actividades que requieran abrigo liviano.

T.B