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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Recomiendan optimizar recaudos en caso de manejar en la ruta

La presencia de hielo y agua en distintos tramos invita a prevenir accidentes siguiendo las recomendaciones de Protección Ciudadana.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana advierte que, ante los pronósticos de bajas temperaturas, es importante tomar recaudos a la hora de recorrer las rutas de la provincia.

 

El hielo, la humedad y sobre todo las inconsistencias que generan estos factores en los caminos, son condiciones a prevenir en la circulación.

 

El horario recomendado en estos casos, el del posterior a las 10 horas y no más de las 18 horas. Dentro de esos márgenes, las condiciones son más estables. Fuera de ello, los imprevistos pueden perjudicar y dificultar la circulación.

 

Hoy se registran temperaturas en -5° / -6° en zonas urbanas y algunas superiores a los -7° en sectores más rurales en toda la Región. las máximas previstas para el oeste de Chubut en el día de hoy ronda en los 2° a 4° grados. 

 

SL

 

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