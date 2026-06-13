La Casa del Chubut fue sede de una capacitación dictada por SEDRONAR a representaciones de todas las provincias

En el marco de la política de acompañamiento a los chubutenses que por distintas razones se encuentran fuera de la provincia; días atrás se llevó a cabo en la Casa del Chubut en Buenos Aires una capacitación brindada por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), a fin de instruir sobre prevención y abordaje de consumos problemáticos.

La charla fue organizada por la Red Federal de Servicios Sociales y de Salud de las Casas de Provincia. Allí, representantes de SEDRONAR hablaron sobre “Introducción a los consumos problemáticos de sustancias y tecnologías” para el personal de las representaciones oficiales en Buenos Aires, con el objetivo de formar a los equipos en el abordaje de casos de estas características.

*Articulación*

La coordinadora de Prevención en Otros Ámbitos, Ana Giménez, fue la encargada de dictar la capacitación junto a Belén Antelo, Cintia Porto y Karina Schepis de la Dirección de Prevención de la SEDRONAR. En sus palabras, definieron los consumos problemáticos “como un proceso multidimensional, en el que interjuegan las personas y su relación con las sustancias y los contextos en el que estos vínculos particulares se producen”.

“Los consumos se constituyen como partes de experiencias biográficas que no son lineales. Se configuran en diferentes fases en las que las personas van variando sus patrones de consumo de acuerdo a múltiples situaciones vitales”, explicaron.

Giménez sostuvo que “nos pareció súper interesante poder venir y dar un marco introductorio sobre cómo abordamos esta problemática, cómo concebimos las distintas situaciones que se están dando en nuestro país, contar cómo trabaja el organismo para que lo tengan en cuenta como un servicio o un espacio para articulación, y también conocer cuáles son las situaciones que están viviendo a nivel federal para ver qué otros nexos a través de otras áreas de la SEDRONAR pueden serles útiles”.

*SEDRONAR*

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina es el organismo a cargo de coordinar políticas públicas enfocadas en la prevención, atención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias, en todo el territorio nacional.