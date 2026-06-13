Canciones sobre el frío, esta noche en Fitzroya Pizzería

Las noches en la región se vuelven cada día más heladas, pero eso no detiene al cantautor local Seba Lino. De hecho, lo inspiran más.

El músico se encuentra presentando su repertorio bajo el subtitulo "nuevas canciones patagónicas", recientemente seleccionado en el segundo lugar del certamen de Nexo Producciones, con composiciones propias que hablan del frío, la nieve y la vida esquelenses en esos contextos.

Recorriendo a guitarra y voz ritmos que van del rock y bolero, al loncomeo y cueca, esta noche promete sorpresas para quienes buscan música original del sur, en Fitzroya Pizzería, desde las 22:30 horas en la esquina de A.P. Justo y Almafuerte.

La gira continúa el miércoles 24 de junio en Bariloche, Río Negro, donde se presentará por primera vez y dejará grabado este nuevo repertorio desde la Biblioteca Popular Raúl Alfonsín.

SL