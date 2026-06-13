Sábado en Esquel: mañana muy fría con termómetro bajo cero

El invierno se hace sentir con fuerza en Esquel. Para este sábado 13 de junio, el pronóstico anticipa una jornada de frío intenso con marcas bajo cero, especialmente durante la mañana. Si bien el cielo se mantendrá entre parcial y algo nublado, la buena noticia es que no se esperan precipitaciones en todo el día, lo que permitirá una jornada tranquila para realizar actividades, siempre que el abrigo sea el protagonista.

Las temperaturas serán el punto fuerte de la jornada: la madrugada comenzará con -3°C, mientras que durante la mañana se registrará el valor más bajo, alcanzando los -5°C. Hacia la tarde, el termómetro logrará un leve ascenso hasta los 4°C, para luego cerrar la noche en 0°C.

Respecto al viento, soplará de manera constante desde el sector Oeste con velocidades moderadas. Se esperan registros de entre 13 y 22 km/h, incrementándose durante la tarde, momento en el que la intensidad podría llegar a una franja de entre 23 y 31 km/h.

Aunque el cielo se mostrará mayormente despejado, la baja temperatura recomienda extremar las precauciones con el abrigo, especialmente si planeás salir temprano o realizar actividades al aire libre.