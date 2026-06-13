-10°
-1° -10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43climaEsquel
13 de Junio de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Sábado en Esquel: mañana muy fría con termómetro bajo cero

Sin probabilidad de precipitaciones y con cielo algo nublado, se espera una jornada de bajas temperaturas y viento moderado hacia la tarde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El invierno se hace sentir con fuerza en Esquel. Para este sábado 13 de junio, el pronóstico anticipa una jornada de frío intenso con marcas bajo cero, especialmente durante la mañana. Si bien el cielo se mantendrá entre parcial y algo nublado, la buena noticia es que no se esperan precipitaciones en todo el día, lo que permitirá una jornada tranquila para realizar actividades, siempre que el abrigo sea el protagonista.

 

Las temperaturas serán el punto fuerte de la jornada: la madrugada comenzará con -3°C, mientras que durante la mañana se registrará el valor más bajo, alcanzando los -5°C. Hacia la tarde, el termómetro logrará un leve ascenso hasta los 4°C, para luego cerrar la noche en 0°C.

 

Respecto al viento, soplará de manera constante desde el sector Oeste con velocidades moderadas. Se esperan registros de entre 13 y 22 km/h, incrementándose durante la tarde, momento en el que la intensidad podría llegar a una franja de entre 23 y 31 km/h.

 

Aunque el cielo se mostrará mayormente despejado, la baja temperatura recomienda extremar las precauciones con el abrigo, especialmente si planeás salir temprano o realizar actividades al aire libre. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para estatales y jubilados
2
 Alerta climática: la OMM y el SMN advierten sobre el inicio del fenómeno "El Niño"
3
 Torres inauguró una nueva sucursal del Banco del Chubut en Corcovado
4
 El frío no es el culpable: la neumonóloga Laura Bustamante explica por qué nos enfermamos en invierno
5
 ¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa
1
 Cofradía Arte Sur propone una tarde de feria, poesía y música
2
 Hoy se celebra el Día Nacional del Escritor y la Escritora Argentina
3
 Costanera Sur recibió equipamiento tecnológico a través de Punto Digital
4
 Hoy celebra su 8° aniversario Urban Dance Esquel
5
 Gran apoyo de la Municipalidad de Trevelin para el boxeador Axel Antimán
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -