El Gobierno eliminó restricciones para patentar medicamentos

El Gobierno nacional derogó una resolución vigente desde 2012 que establecía criterios específicos para aprobar patentes de medicamentos. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será el encargado de evaluar cada pedido caso por caso, sin las restricciones previas que regían hasta el momento.

La decisión fue oficializada mediante una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del organismo, Carlos María Gallo.

La nueva normativa también establece que, en el caso de medicamentos que ya se comercializan en el país, los titulares de patentes otorgadas bajo este esquema no podrán impedir que continúe su venta ni reclamar compensaciones económicas.

Desde el Gobierno señalaron que el cambio busca modernizar el sistema de patentes, facilitar la llegada de nuevas terapias y alinear a la Argentina con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

R.G.