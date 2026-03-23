10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentinasalud publica
23 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno eliminó restricciones para patentar medicamentos

La medida deja sin efecto una norma de 2012 y otorga mayor protagonismo al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que analizará cada solicitud de patente de forma individual.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional derogó una resolución vigente desde 2012 que establecía criterios específicos para aprobar patentes de medicamentos. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será el encargado de evaluar cada pedido caso por caso, sin las restricciones previas que regían hasta el momento.

 

La decisión fue oficializada mediante una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del organismo, Carlos María Gallo.

 

La nueva normativa también establece que, en el caso de medicamentos que ya se comercializan en el país, los titulares de patentes otorgadas bajo este esquema no podrán impedir que continúe su venta ni reclamar compensaciones económicas.

 

Desde el Gobierno señalaron que el cambio busca modernizar el sistema de patentes, facilitar la llegada de nuevas terapias y alinear a la Argentina con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia y pedido de clausura para un hogar de ancianos en Trevelin
2
 Volver a casa para cumplir un sueño
3
 Oportunidad para emprendedores: llega a AJUPETRE una gran feria de telas por kilo
4
 Ley Cazzu: México debate una reforma legal contra el abandono de los hijos
5
 Trevelin: nuevamente a disfrutar té galés con música y danzas celtas
1
 Día Meteorológico Mundial: una fecha para reflexionar sobre el clima y el ambiente
2
 Festival del Alfajor 2026: Récord mundial, shows nacionales y turismo en Semana Santa
3
 Fontana jugo con Independiente en el arranque el Torneo de Mini Básquet
4
 A 23 años del “No a la Mina”: el plebiscito que marcó la historia de Esquel
5
 El Gobierno eliminó restricciones para patentar medicamentos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -