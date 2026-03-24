Esquel: Intervención artística en el acto del 24 de marzo

La intervención consistió en la aparición estratégica de un grupo de mujeres vestidas de negro. De forma paulatina, estas figuras se abrieron paso entre la multitud hasta ocupar el centro de la escena.

Una de las integrantes del grupo representó a un desaparecido, simbolizando a aquellos que fueron despojados de sus vidas y familias durante la última dictadura militar.

El resto de las mujeres personificó a las Madres de Plaza de Mayo, recreando con sus gestos y movimientos la búsqueda incesante y el pedido de justicia por sus hijos.



Al finalizar la representación, los presentes acompañaron con un aplauso, reconociendo el valor del arte para mantener viva la memoria

