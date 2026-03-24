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Por Redacción Red43

Esquel: Intervención artística en el acto del 24 de marzo

A través de una intervención artística. Un grupo de mujeres vestidas de negro personificaron la lucha de las madres de Plaza de Mayo.
Por Redacción Red43

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La intervención consistió en la aparición estratégica de un grupo de mujeres vestidas de negro. De forma paulatina, estas figuras se abrieron paso entre la multitud hasta ocupar el centro de la escena.

 

Una de las integrantes del grupo representó a un desaparecido, simbolizando a aquellos que fueron despojados de sus vidas y familias durante la última dictadura militar.

 

El resto de las mujeres personificó a las Madres de Plaza de Mayo, recreando con sus gestos y movimientos la búsqueda incesante y el pedido de justicia por sus hijos.

Al finalizar la representación, los presentes acompañaron con un aplauso, reconociendo el valor del arte para mantener viva la memoria
 

 

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