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24 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Mujeres y Ciencia: Chubut reconoció a investigadoras con impacto internacional

El Gobierno del Chubut distinguió a Natalia Carrizo y Juliana Sterli durante el encuentro Mujeres Emprendedoras del VIRCH. Las investigadoras fueron reconocidas por sus recientes logros en el MIT y en la Geological Society of America.
Por Redacción Red43

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En el marco del encuentro “Mujeres Emprendedoras del VIRCH”, encuadrado en el programa Raíz Emprendedora, realizado el domingo 22 de marzo en la localidad de Gaiman, el Gobierno del Chubut a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, llevó adelante un reconocimiento a dos destacadas mujeres del ámbito científico-tecnológico. 

 

La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar y poner en valor el trabajo de investigadoras que contribuyen al desarrollo del conocimiento y al posicionamiento de la región en escenarios nacionales e internacionales.

 

Durante la jornada, que reunió a emprendedoras, profesionales y referentes de distintos sectores productivos del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), se generó un espacio de intercambio, formación y fortalecimiento de redes. El encuentro, enmarcado en el programa Raíz Emprendedora —impulsado por la Secretaría General de Gobierno del Chubut—, promovió el liderazgo femenino, el desarrollo local y la innovación, destacando el rol de las mujeres en la construcción de economías regionales más inclusivas y sostenibles.

 

En este contexto, fue distinguida Natalia Carrizo, Magíster en Comunicación Digital Interactiva y docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Su trabajo se centra en el desarrollo de tecnologías inmersivas y narrativas transmedia con impacto social. Recientemente, alcanzó un importante logro internacional al participar del MIT Reality Hack 2026, realizado en el Massachusetts Institute of Technology, donde fue la única representante argentina entre más de 300 participantes. Allí lideró el equipo que desarrolló “Attune”, una aplicación de realidad aumentada orientada al bienestar y la salud mental, obteniendo el primer premio en su categoría.

 

Asimismo, se reconoció a Juliana Sterli, doctora en Ciencias Naturales e investigadora especializada en paleontología, con reconocimiento internacional por sus estudios sobre tortugas fósiles. Con más de 15 años de trayectoria en la Provincia del Chubut, sus aportes han sido clave para posicionar a la región como un área de referencia mundial en este campo, destacándose por el registro fósil más abundante y diverso del país.

 

Su labor fue recientemente distinguida por la Geological Society of America durante su reunión anual en San Antonio, Estados Unidos, donde recibió un premio que reconoce contribuciones sobresalientes en las Ciencias de la Tierra y el Espacio. Además de su producción científica, Sterli ha impulsado líneas de trabajo vinculadas al rol de la mujer en la paleontología, el colonialismo científico y la comunicación pública de la ciencia, ampliando el alcance de su tarea y consolidando la proyección internacional de la ciencia que se desarrolla desde la Patagonia argentina.



M.G

 

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