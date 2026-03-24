Balance policial del fin de semana largo: detienen a un hombre en Lago Puelo

En la Comarca Andina, la Comisaría de Lago Puelo intervino el domingo, cerca de las 21:00 hs, tras el llamado de una vecina. Un hombre de aproximadamente 60 años, expareja de la mujer, ingresó por la fuerza a la vivienda y se negaba a retirarse. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto tenía una prohibición de acercamiento vigente. Por tal motivo, quedó detenido por el delito de desobediencia y este martes enfrentará la audiencia de control de detención.

Respecto a la situación vial, se informó que el tramo de la Ruta 40 hacia la zona de San Martín, El Molle y Costa presentó nevadas leves. Si bien la acumulación no fue elevada, demandó la presencia de personal policial para controlar el tránsito e informar a Protección Civil. Hasta el momento, no se han registrado accidentes de tránsito, lo que fue calificado como un dato muy positivo por las autoridades.

Finalmente, en Trevelin se brindó cobertura de seguridad en un evento concurrido en el Club Fontana. La jornada transcurrió con normalidad, registrándose únicamente la demora de dos contraventores por consumo de alcohol y desórdenes en la vía pública.