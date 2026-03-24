15°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Marzo de 2026
RED43 policiales Red43Comarca Andina
24 de Marzo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Balance policial del fin de semana largo: detienen a un hombre en Lago Puelo

Balance policial sin accidentes en las rutas pese a las nevadas y operativos exitosos en la Comarca. Destacan la detención de un sujeto en Puelo por desobediencia
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la Comarca Andina, la Comisaría de Lago Puelo intervino el domingo, cerca de las 21:00 hs, tras el llamado de una vecina. Un hombre de aproximadamente 60 años, expareja de la mujer, ingresó por la fuerza a la vivienda y se negaba a retirarse. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto tenía una prohibición de acercamiento vigente. Por tal motivo, quedó detenido por el delito de desobediencia y este martes enfrentará la audiencia de control de detención.

 

Respecto a la situación vial, se informó que el tramo de la Ruta 40 hacia la zona de San Martín, El Molle y Costa presentó nevadas leves. Si bien la acumulación no fue elevada, demandó la presencia de personal policial para controlar el tránsito e informar a Protección Civil. Hasta el momento, no se han registrado accidentes de tránsito, lo que fue calificado como un dato muy positivo por las autoridades.

 

Finalmente, en Trevelin se brindó cobertura de seguridad en un evento concurrido en el Club Fontana. La jornada transcurrió con normalidad, registrándose únicamente la demora de dos contraventores por consumo de alcohol y desórdenes en la vía pública.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Eduardo Héctor Painevilo QEPD
2
 Fuerte choque: Un motociclista terminó hospitalizado tras violento impacto
3
 QEPD Norma Haydee Steinkamp
4
 Esquel invita a recordar: acto por el Día de la Memoria a 50 años del golpe
5
 Provincia acompaña el desarrollo del Centro de Esquí La Hoya
1
 Trevelin: Acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia
2
 "El Taekwondo te ayuda a controlar tus emociones": La palabra de Romina Marihuan
3
 Balance policial del fin de semana largo: detienen a un hombre en Lago Puelo
4
 Comodoro: Hallaron un cráneo humano en la playa
5
 Mujeres y Ciencia: Chubut reconoció a investigadoras con impacto internacional
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -