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24 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Aukanes se coronó Campeón del Torneo de Vóley Mixto

Se jugó durante el fin de semana en el SUM de la Escuela 112. Venció en la final a Cordi por 25/15 y 25/21
Por Redacción Red43

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Un total de nueve equipos tomaron parte del primer torneo del año, competencia organizada por la nueva Asociación Cordillerana de vóley, donde el elenco de Aukanes logró el título de campeones al imponerse en la final a Cordi por dos sets a cero.

 

Dicho torneo se jugó durante el fin de semana en el SUM de la Escuela 112, siendo esta la primera actividad de año organizada por la nueva asociación que preside Guillermo Forti.

 

 

El tercer puesto quedó en poder de Líder House quien logró una ajustada victoria frente a Malvinas Vóley, imponiéndose en sets corridos por 25-18 y 26-24, en uno de los partidos más atractivos de la jornada final.

 

El torneo reunió a nueve equipos quienes le dieron vida al vóley en la Cordillera con este primer torneo organizado por la nueva Asociación cuya clasificación final fue la siguiente:

 

1° Aukanes, 2° Cordi, 3° Líder House, 4° Malvinas Vóley, 5° Ace Team, 6° Estrellados, 7° Los de Siempre, 8° Gobernador Costa y 9° 3 Toques Vóley.

 

 

La Asociación Civil Cordillerana de Voley (ACCV) expresó su agradecimiento a todos los equipos que formaron parte de este primer encuentro del año, destacando el compromiso, el respeto y el espíritu deportivo demostrado durante toda la competencia, consolidando así un comienzo de temporada muy positivo para el vóley en la ciudad.

 

Además, el público acompañó de excelente manera, contando con un buffet completo que sumó comodidad y un espacio de encuentro para los asistentes.

 

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