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24 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El Ministerio de Educación refuerza la gestión regional junto a referentes de Nivel Primario

Durante dos jornadas de trabajo colaborativo, autoridades provinciales y representantes de las seis regiones educativas analizaron las particularidades territoriales del sistema.
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Educación llevó adelante un encuentro con representantes de las Seccionales de Nivel Primario, quienes participaron de jornadas de trabajo colaborativo orientadas a fortalecer la gestión educativa en cada una de las regiones.

 

La actividad tuvo como principal objetivo promover instancias de articulación entre los equipos territoriales y las distintas áreas de la cartera educativa, favoreciendo el intercambio directo de información, experiencias y lineamientos de trabajo. En este sentido, los representantes pudieron interiorizarse sobre las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio, a partir de exposiciones realizadas por los equipos técnicos.

 

Asimismo, el espacio permitió plantear consultas y compartir las particularidades y problemáticas propias de cada región, en pos de construir respuestas integrales y situadas que fortalezcan el sistema educativo provincial.

 

Participación de autoridades y referentes provinciales

 

Del encuentro participaron el ministro de Educación, José Luis Punta; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Martín Larmeu; la directora general de Educación Primaria, María José Uzcudun; y la jefa del Departamento Central de Clasificación Docente de Nivel Inicial y Primario, Natalia Cáffaro.

 

También formaron parte representantes de las seis Seccionales de Nivel Primario de la provincia: Cristina Kruger (Región I), Marisa Pinto (Región II), Débora Medrano (Región III), Graciela Ortiz (Región IV), Héctor Lorenzatto (Región V) y Grisel Quiñonero (Región VI).

 

Estas instancias de encuentro consolidan el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gestión, promoviendo una mirada federal e integrada de la Educación Primaria en el territorio chubutense.



M.G

 

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